Poolroboter – lohnt der kleine Helfer zur Poolpflege?

Wem der Gang ins Hallen- oder Freibad zu unpersönlich ist, wird sich in seinem Garten einen eigenen Pool angelegt haben. Dies ist in unserer Region keine Seltenheit und gibt über die Sommermonate hinweg ausreichend Gelegenheit, im kühlen Nass zu entspannen. Reinigung und Pflege des Pools gehören zu den unangenehmen Pflichten jedes Eigentümer, wobei ein Poolroboter Entlastung verspricht. Doch lohnt die Anschaffung aus praktischen und ökologischen Gesichtspunkten in jedem Fall?

Badespaß mit dem eigenen Pool



Die Möglichkeit zum Besuch eines Schwimmbads war in den letzten Jahren sehr eingeschränkt. Für Eigentümer, die dennoch nicht auf sportliche Betätigung oder Entspannung im Wasser verzichten wollten, ist der Bau eines eigenen Pools zur sinnvollen Alternative geworden. Beim Wetter in der Region Münsterland ist lediglich zu überlegen, ob eine Nutzung im Garten oder das geschützte Anlegen im Kellergeschoss die bessere Wahl ist.



Wer sich für einen Pool entschieden hat, wird nicht um die umfassende Pflege des Beckens und Wassers herumkommen. Gerade bei einem Outdoor-Pool sorgen Wind und Wetter für drohende Verschmutzungen. Die Wasserqualität hängt von der Temperatur ab und kann durch eine schleichende Algenbildung den Badespaß nehmen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege des Pools ist deshalb unerlässlich.



Poolroboter als effektive Entlastung



Um sich die Poolpflege zu erleichtern, ist der Poolroboter ein Klassiker. Das Gerät spart Zeit bei der Reinigung und sorgt mit seiner Saugleistung für eine gründliche und effektive Beseitigung von Verschmutzungen aller Art. Wer einen Poolroboter kaufen möchte, sollte lediglich die Eignung für die Größe des eigenen Pools sowie den Grad der zu erwartenden Verschmutzungen beachten.



Modernste Geräte sind einfach aus dem Pool zu nehmen und selbst mühelos zu reinigen. Dieser Schritt ist nicht regelmäßig nötig und im Aufwand nicht mit der eigenhändigen Poolpflege zu vergleichen. Wesentlicher Minuspunkt ist, dass der Betrieb des Roboters Energie und somit Geld kostet. Ein kleiner Nachteil gegenüber dem Komfort, nicht selbst permanent zur Poolreinigung schreiten zu müssen.



Sinnvolle Anschaffung bei regelmäßiger Nutzung



Bei der Suche nach geeigneten Modellen online zeigt sich schnell die große Auswahl des Marktes. Gerade Einsteiger in die moderne Pooltechnik sind schnell überfordert und sollten sich fachkundig bei der Modellauswahl beraten lassen. Hier ist der Service seriöser Online-Shops für Pool-Zubehör der richtige Ansprechpartner.



Die einzelnen Vorteile von automatischen Poolreinigern lassen sich im Rahmen der Beratung auch im Verhältnis zum Preis betrachten. So gibt es Geräte mit Fernsteuerung oder Allradmodelle, die sich schneller im und um den Pool herum bewegen können. Nicht jede technische Ausstattung ist für jede Poolart und -größe gleichermaßen geeignet und legt eine unabhängige Kaufberatung nahe.

Weitere Lösungen für die Poolpflege



Eine wichtige Erkenntnis für alle neuen Besitzer eines privaten Pools: Ein Saugroboter alleine wird zur Poolpflege nicht genügen. So nimmt das technische Gerät zwar diverse Verschmutzungen auf, kann jedoch nicht die Wasserqualität und die Algenbildung durch Schwankungen der Wassertemperatur beeinflussen.



Zusätzliche Hilfsmittel wie Anlagen zur Salzelektrolyse und Wasserfilter sollten deshalb ergänzend zum Poolroboter erworben werden. Im Zusammenspiel entsteht die ideale Grundlage, um eine spritzige Erfrischung nach dem Sport oder dem Feierabend zu genießen und nicht über Schmutz und Algen im Becken nachdenken zu müssen. Da die technische Entwicklung stetig weitergeht, treiben moderne und energieeffiziente Geräte die Stromrechnung des Poolbesitzers nicht unnötig nach oben.