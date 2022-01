So werten Sie Ihren Garten mit Dekorationselementen auf

Deshalb spielt die Gestaltung des Gartens eine große Rolle. Er ist ein bedeutender Teil des Lebensraumes und soll einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen. Neben der passenden Bepflanzung und dem Anlegen von Beeten können Dekorationselemente den Garten aufwerten. Mit einer individuellen Gartendekoration können Sie Ihre eigene Kreativität ausleben und Ihr Grundstück nach Ihren persönlichen Bedürfnissen gestalten. Dekorationselemente setzen dabei nicht nur schöne Akzente, sondern bringen auch mehr Leben in den Garten.

Wasserspiele

Wasserspiele sind nicht nur optisch, sondern auch akustisch eine Bereicherung für den Garten. Wasser übt auf viele Personen – speziell auf Kinder - eine große Faszination aus, erst recht, wenn es viel in Bewegung ist. In welcher Form solche Dekorationselemente Einzug in den Garten finden, ist dabei stark von der Gartengröße abhängig. Während sich Quell- oder Sprudelsteine vor allem für kleinere Gärten eignen, ist ein kleiner Teich mit Fontäne oder Springbrunnen gerade auf einem größeren Grundstück ein besonderes Highlight.



Wasserspiele locken Vögel an, die auf der Suche nach einer Trinkquelle sind, wodurch deutlich mehr Leben in den Garten gelangt. Das Plätschern des Wassers hat zusammen mit dem Vogelgezwitscher zudem eine entspannende sowie beruhigende Wirkung und ist damit ideal für alle, die Ihren Garten vorzugsweise zur Erholung nutzen.

Einzigartige Bronzefiguren

Bronzefiguren sind außergewöhnliche Dekorationselemente, die in jeder Umgebung zu einem wahren Blickfang werden. Solche Skulpturen oder Figuren bestehen aus einem besonders harten und wetterfesten Material, welches auch längere Perioden mit schlechtem Wetter unbeschadet übersteht. Bronzefiguren können grundsätzlich jede beliebige Form annehmen, sodass es individuelle Stücke für alle Vorlieben gibt. Während sich Tierfiguren gut in den naturbelassenen Teil des Gartens einfügen, können exotischere Motive oder Formen die Terrasse aufwerten. Eine große Auswahl an verschiedenen Bronzefiguren finden Sie unter bronze-shop.com. Dort finden Sie Skulpturen in vielen verschiedenen Größen und Formen.



Bronzefiguren sind zeitlos und kommen deshalb nie aus der Mode. Sie sind eine gute Option, um den eigenen Garten langfristig aufzuwerten. Sie können auch in der Wohnung als Innendekoration verwendet werden, wo sie ebenfalls umgehend zum Hingucker werden.

Licht ins Dunkle bringen

Speziell im Sommer verbringen viele Menschen auch nach Einbruch der Dunkelheit Zeit im Freien und lassen zum Beispiel einen Grillabend mit Freunden ausklingen. Eine gute Gartenbeleuchtung kann hier für eine gemütliche und gesellige Atmosphäre sorgen und gleichzeitig den Garten dekorativ aufwerten. Bei der Auswahl der Beleuchtung gilt dabei: Weniger ist mehr. Den Garten mit hellem Licht zu fluten, wirkt sich nicht nur negativ auf die Stromrechnung aus, sondern ist auch schlecht für die Atmosphäre. Besser sind wenige, aber ausgefeilte Lichtquellen, mit denen Sie vereinzelte Akzente setzen. Sie sollten nicht zu sehr in den Vordergrund gestellt, sondern gut platziert werden. Einen besonderen Reiz haben Beleuchtungen, die in die Pflanzenwelt des Gartens integriert werden, da hier interessante Schatten entstehen können.