Sommerresidenz oder Luxusleben in der Pension

Viele Menschen träumen von einer luxuriösen Sommerresidenz am Meer. Diesen Traum erfüllen sich Menschen in Erwartung eines geruhsamen Lebensabends in einem ewig sommerlichen Paradies. Man möchte aber die alte Heimat nicht gänzlich aufgeben und sucht deshalb nach einer passenden Alternative, die in nur wenigen Stunden per Flugzeug erreicht werden kann.

Die Motivation bei der Anschaffung einer Finca auf Mallorca liegt aber auch im klassischen Investitionsgedanken. Wenn Sie zum Beispiel in Immobilien auf Mallorca investieren, dann können Sie daraus bereits während Ihres Erwerbslebens eine beachtliche Rendite erwirtschaften. Sie dürfen auch nicht vergessen, dass Ihnen der Staat auch finanzielle bzw. steuerliche Anreize bietet, wenn Sie sich für ein langfristiges Investment entscheiden. Für die Schaffung eines solchen Investments stehen ihnen zum Beispiel Werbungskosten zur Verfügung, die Sie im Rahmen ihrer Einkommenssteuererklärung ansetzen könnten. Wir wollen hier keine steuerrechtliche Beratung durchführen (wir sind auch nicht dazu befähigt), dennoch weisen wir Sie auf steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten hin. Details klären Sie bitte mit ihrem Steuerberater ab.

Mallorca als interessante Region für ein Immobilien-Investment

Man sollte aber darauf verweisen, dass Sie ihre Immobilie auch vermieten können. Wenn Sie etwa Ihr Haus auf Mallorca drei oder vier Wochen im Jahr selbst bewohnen möchten, dann kann die Immobilie während des Jahres an Dritte vermietet werden. Ob dies nun Bekannte von Ihnen sind oder Sie die Dienstleistung eines Immobilienbüros vor Ort in Anspruch nehmen möchten bleibt ihnen überlassen. Es soll Ihnen nur aufzeigen, dass Ihnen finanzielle Möglichkeiten durch ein solches Investment offenstehen. Natürlich ist ein solches Investment auch mit Arbeit verbunden. Wenn Sie sich eine vermeintlich sichere Aktie kaufen, müssen Sie aber auch die aktuellen Geschehnisse des Unternehmens verfolgen. Daher sollten Sie nicht davon ausgehen, dass es sich bei Aktien um ein passives Investment handelt.

Ein sorgenfreies Einkommen gibt es aufgrund der aktuellen Nullzinspolitik der EZB nicht mehr. Außerdem bleiben Ihnen die Vorteile eines Immobilienkaufs bei einem Investment in Aktien verborgen. Sie können keinen Nutzen beziehen außer, dass ihnen das Unternehmen vielleicht jährlich Dividenden auf Ihr Konto überweisen wird. Die Immobilie können Sie selbst bewohnen. Sie haben die Möglichkeit, das Haus nach ihrem Wunsch entsprechend einzurichten. Außerdem schaffen Sie sich die Option für eine luxuriöse Altersresidenz in der Pension. All diese Vorteile dürfen Sie nicht außer Acht lassen. Bei einem Investment in Immobilien in Deutschland können Sie diese zwar ebenso selbst bewohnen, als sommerliche Altersresidenz wird diese wohl eher nicht geeignet sein.

Tipps für den Kauf von Immobilien

Insbesondere bei einem Immobilienkauf in Spanien sind bestimmte Besonderheiten zu beachten. Jede Region hat ihre Eigenheiten. Das ist bei einem Immobilien Investment auf Mallorca nicht anders. Wie bereits einleitend erwähnt wurde, wird ein Kauf auf Mallorca meist auch als praktisches Investment betrachtet. Daher werden sich bei der Auswahl der Lage auch meist nur wenige Standorte dafür eignen. Grundsätzlich gibt es präferierte Standorte bzw. Regionen auf Mallorca, die von Immobilieninvestoren betrachtet werden. Dazu zählt vor allem die südwestliche Region der Insel. Hier finden Investoren zum Beispiel eine allgemein sehr gute Infrastruktur vor und auch die Nähe zur Hauptstadt Palma ist wichtig. In diesem Teil der Insel gilt aber auch ein höheres Preisniveau, welches die gestiegene Nachfrage widerspiegelt. Man muss aber auch bedenken, dass ein höheres Interesse an der Immobilie den Wiederverkauf erleichtert. Um auf Mallorca als Investor aktiv zu werden, sollten Sie sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten einprägen. Dazu zählt vor allem die Inanspruchnahme von lokaler Expertise.

Wenn Sie ernsthaft am Kauf einer Immobilie interessiert sind, sparen Sie nicht bei der Auswahl von Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Architekten. Die richtige Beratung kann Gold wert sein und Ihnen hohe Kosten ersparen. Ein Immobilien-Investment muss genau kalkuliert werden. Es ist auch kein sehr liquides Investment, welches sich ähnlich wie Aktien binnen Sekunden verkaufen lässt.