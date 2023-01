Spartipp: Trockner mit Wäsche aus ähnlichem Material füllen

Wäschetrockner verbrauchen viel Strom. Man kann die Laufzeit aber verkürzen, indem man die Wäsche vorsortiert. Es sollten nach Möglichkeit nur Stücke aus ähnlichen Materialien miteinander in die Trommel kommen, denn sie trocknen gleich schnell.

Wird hingegen gemischt, verbraucht der Trockner unnötig viel Energie. Er läuft dann so lange, bis auch das letzte Stück trocken ist. Darauf weist der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in seiner Kamapagne «Sparen was geht» hin.

Außerdem sollte die Wäsche schon gut ausgewrungen in den Trockner kommen. Das heißt: Man sollte die Waschmaschine zum Abschluss möglichst intensiv schleudern lassen. Wie hoch man den Schleudergang einstellen sollte, ist abhängig von der Empfindlichkeit des Stoffes. Aber bei robuster Wäsche wie Handtücher oder normale Bettwäsche rät die Stromspar-Initiative zum Schleudergang auf maximaler Stufe.