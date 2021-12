SunRoof Solardächer ‒ Eine neue Lösung auf dem deutschen Markt für nachhaltige Energie im Eigenheim

Es hat eine Ära begonnen, in der wir nicht mehr leugnen können, welche Strapazen wir dem Planeten aufbürden. Erneuerbare Energien, nachhaltiges Wohnen und Elektroautos sind Themen, die viele Leute beschäftigen. Ein Schritt zur Veränderung kann in Aufwertungsmaßnahmen für die Entstehung eines Eco House liegen.

SunRoof Solardächer bieten Ihnen die Möglichkeit, nicht nur Ihren gesamten häuslichen Stromverbrauch mit der Kraft der Sonne zu decken, sondern auch Optionen darüber hinaus. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie den Weg zur Arbeit im eigenen Fahrzeug nachhaltiger gestalten könnten? Wir beleuchten in diesem Artikel die Vorteile der modernen Technologie, von der SunRoof bei ihren Solardächer gebrauch macht.

Der Umwelt zu liebe

Möchten Sie Ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten, können Sie sich darauf verlassen, dass das Eco House Solardach von SunRoof einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet. Die Solaranlage ist so konzipiert, dass sie die vollständige Fläche des Hausdaches nutzen kann, um so das Meiste für die Stromproduktion herauszuholen. Dabei kann so viel Energie gewonnen werden, dass der gesamte Stromverbrauch des Haushalts gedeckt und das Heim damit beheizt werden kann. Sollte Sie über ein Elektroauto verfügen, besteht außerdem die Möglichkeit, eine E-Zapfsäule in Ihrem Haus zu installieren. Sunroof Solardächer sind so effizient, dass auch das Elektroauto damit beladen werden kann.



Neben den Aspekten der Stromversorgung zeichnet sich das Eco Haus Solardach von SunRoof außerdem durch einen weiteren Umweltaspekt aus. Die Dachunterkonstruktion ist biologisch abbaubar und schadet dem Planeten somit auch nach ihrem Ableben nicht.

Das Auge entscheidet mit

Neben der Effizienz spielt bei der Anschaffung einer Solaranlage auch die Ästhetik eine entscheidende Rolle. Sie mögen sich vielleicht fragen, inwieweit das EcoHaus Solardach das Äußere Ihres Hauses verändert wird. Mit den Solardächern von Sunroof müssen Sie sich darüber keine Gedanken machen. Mit einem Gewicht von 19,6 kg, einer Größe von 662 x 990 mm und einer Dicke von nur 5 mm kann das Solardach so auf Ihrem Dach montiert werden, dass es nicht nach oben herausragt, sondern die eigentlichen Dachziegel ersetzt. Im modernen schwedischen Design gehalten, wird es Ihrem Eigenheim eine ganz besondere Note geben.



Die Materialien der Solardächer sind von Natur aus wasser- und schmutzabweisend, weshalb das Dach keiner Wartung zur Reinigung bedarf. Jegliche Sicherheitsstandards sind beim SunRoof Solardach selbstverständlich erfüllt. Durch die spezielle Bauweise und Wahl der Materialien zeichnet sich das Eco House Solardach durch die Feuerwiderstandsklasse A aus.

Fazit

Wenn Sie Ihr Eigenheim in ein Eco House verwandeln möchten, bieten die SunRoof Solardächer eine perfekte Lösung. Nutzen Sie die Sonnenstrahlen, um Ihre elektronischen Haushaltsgeräte zu versorgen, Ihre Räume zu beheizen und sogar Ihr Elektroauto zu befüllen.