Swimmingpools werden in NRW immer beliebter

Die Folgen des Klimawandels machen sich auch in Deutschland immer stärker bemerkbar. Auch in NRW ist die Durchschnittstemperatur in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Vor allem in den Sommermonaten führt das dazu, dass die Bewohner unter den hohen Temperaturen leiden. Wer die Möglichkeit dazu hat, kann im eigenen Garten einen Swimmingpool bauen und sich so zumindest phasenweise abkühlen und erfrischen. Doch im Zusammenhang mit dem Poolbau gibt es einige wichtige Punkte, die dabei unbedingt beachtet werden müssen.

