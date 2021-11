Umzug nach Münster: Das gibt es zu beachten

Ein Wohnortwechsel kann aus beruflichen oder privaten Gründen erforderlich sein. Manch einer sucht einfach nur nach einer neuen Wahlheimat, manch anderer verspricht sich neue Karriereperspektiven. Die Fahrradmetropole Münster ist mit ihren vielen Vorzügen in jedem Fall eine gute Option, denn sie hat ihren Einwohnern allerhand zu bieten. Doch bei jedem Umzug stehen einige Erledigungen an, die davor, währenddessen sowie danach beachtet werden müssen. Folgende Tipps helfen dabei.

Vor allem, wenn der Wohnortwechsel aus beruflichen Gründen stattfindet, besteht oft nicht die freie Wahlmöglichkeit, was die neue Heimat betrifft. Schließlich richten sich die meisten Menschen bei ihrem Wohnort nach dem Arbeitsplatz. Allerdings wird die Arbeitswelt immer flexibler und dank „remote“ Arbeitsmodellen wie dem Homeoffice können viele Menschen in Zukunft freier entscheiden, wo sie leben und arbeiten möchten – ohne gleichzeitig den Arbeitgeber wechseln zu müssen. Experten gehen davon aus, dass die Mobilität der Deutschen dadurch in den kommenden Jahren zunehmen wird. Kurz gesagt: Die Leute werden dorthin ziehen, wo sie wohnen möchten, anstatt dort zu bleiben, wo sie bislang wohnen mussten. Bereits seit einiger Zeit lässt sich dieser Trend erkennen, denn schon der Fachkräftemangel hat dazu geführt, dass mehr Menschen zu einem Jobwechsel bereit sind, um ihren Wohnort frei(er) wählen zu können. Sie haben schließlich die Auswahl aus attraktiven Jobangeboten. Immer mehr rücken also private Gründe für einen Umzug in den Vordergrund, beispielsweise der Liebe wegen oder einfach, um in einer tollen Stadt wie Münster zu leben.

Das hat Münster zu bieten

Diese Entwicklung wird vor allem Metropolen wie München oder Berlin treffen, wo schon bald eine regelrechte Stadtflucht befürchtet wird. Außerhalb der Stadtgrenzen versprechen sich die Menschen eine höhere Lebensqualität und geringere Immobilienpreise. Zudem leben viele Personen dort bislang eben nur aufgrund des attraktiven Arbeitsmarktes, nicht aber der Stadt wegen. In Münster ist das anders, was an verschiedenen Faktoren liegt: Zwar zählt Münster mit über 300.000 Einwohnern bereits als Großstadt, dennoch versprüht sie eher Kleinstadtflair, was auch an ihrem historischen Charme liegt. Schließlich blickt Münster auf eine spannende Geschichte zurück, die sich in den zahlreichen Sehenswürdigkeiten aus dem Mittelalter widerspiegeln. Dazu gehören beispielsweise:

· Botanischer Garten

· Buddenturm

· Clemenskirche

· Dominikanerkirche

· Erbdrostenhof

· Historisches Rathaus

· Liebfrauen-Überwasserkirche

· Prinzipialmarkt

· Schloss Münster

· St. Lamberti Kirche

· St. Paulus Dom

· Stadthausturm

· Zwinger

· u. v. m.

Münster gehört damit sicherlich zu den schönsten Großstädten Deutschlands und bietet daher eine hohe Lebensqualität. Aber nicht nur deshalb wird Münster auch in Zukunft ein beliebter Wohnort sein, beruflicher sowie privater Art: Münster ist zugleich eine wichtige Universitätsstadt, genau genommen eine der zehn größten Universitätsstädte in Deutschland, und zählt rund 65.000 Studierende. Dadurch hat sich trotz der historischen Wurzeln eine moderne Szene gebildet, welche die Stadt auch für junge Leute attraktiv macht. Zwischen Aasee und Dortmund-Ems-Kanal ist zudem allerhand Erholung für jede Altersgruppe geboten und wer will, kann sich im Wassersport probieren.

Und dann wären da noch zwei Besonderheiten, die Münster einzigartig sowie zu einem beliebten Wohnort machen: Einerseits ist Münster als fahrradfreundliche und damit auch nachhaltige Stadt überregional bekannt. Wer gerne auf dem Drahtesel oder E-Bike unterwegs ist, findet in Münster daher die perfekte (neue) Heimat. Zuletzt darf der Masematte-Dialekt mit seinen sprachlichen Besonderheiten nicht vergessen werden, der die Münsteraner so sympathisch macht. Es gibt also viele gute Argumente dafür, nicht nur aus beruflichen, sondern auch aus privaten Gründen nach Münster zu ziehen, sei es als Student, Berufstätiger oder Rentner.

Foto: stock.adobe.com

Eine Wohnung in Münster finden

Unabhängig davon, wer nach Münster zieht und aus welchen Gründen, warten jedoch dieselben Herausforderungen auf ihn oder sie. Gerade, weil Münster ein so beliebter Wohnort über alle Generationen hinweg ist, ist der Wohnraum nämlich knapp. Wie in ganz Nordrhein-Westfalen gestaltet sich die Wohnungssuche also tendenziell schwierig, aber keinesfalls unmöglich. Mit der richtigen Strategie lässt sich durchaus eine Wohnung oder ein Haus gemäß der eigenen Vorstellungen finden, entweder zur Miete oder zum Kauf. Wichtig ist, dafür ausreichend Zeit einzuplanen – denn nur mit einem Zuhause, in dem sich die „Neuankömmlinge“ wohlfühlen, lässt sich die neue Heimat auch in vollen Zügen genießen.

Es lohnt sich deshalb, erst einmal einen Blick auf den Wohnungsmarkt in Münster zu werfen: In den vergangenen Jahren ist die Einwohnerzahl von Münster stetig gestiegen und mit ihr die Miet- sowie Kaufpreise für Immobilien. Mittlerweile haben diese im bundesweiten Vergleich ein überdurchschnittliches Niveau erreicht – trotzdem ist Münster im Vergleich zu den großen Metropolen noch eher günstig. Mit welchen Preisen konkret gerechnet werden muss, hängt vom jeweiligen Stadtteil und der Art der Immobilie ab. Durchschnittlich liegen die Quadratmeterpreise für Häuser in Münster bei 3.859 Euro und für Wohnungen bei 4.058 Euro pro Quadratmeter. Die Mietpreise bewegen sich mit im Durchschnitt 8,68 Euro ebenfalls auf einem hohen Niveau. Besonders teuer ist der Innenstadtring mit durchschnittlich 10,29 Euro pro Quadratmeter, wohingegen in Roxel nur rund 7,45 pro Quadratmeter für eine Mietwohnung fällig werden.

Wer eine Wohnung in Münster sucht, sollte sich deshalb erst einmal darüber klar werden, wie hoch das eigene Budget für die Miete oder den Kauf ist, welche Anforderungen an den Wohnraum gestellt werden (Anzahl der Zimmer, Quadratmeter, Barrierefreiheit, Baujahr, etc.) und welche Stadtteile infrage kommen. Eine solche Checkliste hilft dabei, eine passende Immobilie für den eigenen Bedarf zu finden, sei es mit Hilfe eines Maklers oder auf eigene Faust. Während sich für einen Immobilienkauf durchaus der Gang zum Makler lohnen kann, ist es also bei Mietobjekten auch realistisch, ohne fremde Hilfe eine passende Bleibe in Münster zu finden. Folgende Tipps helfen dabei:

· Verschiedene Portale im Internet absuchen, darunter nicht nur die bekanntesten, sondern auch unbekanntere Portale, auf denen sich weniger Wohnungssuchende drängeln.

· Regionale sowie lokale Immobilienportale in die Suche einbeziehen, beispielsweise immomarkt.ms oder nadann.de.

· Ein eigenes Gesuch online oder in der Zeitung aufgeben, um potenzielle Vermieter oder Verkäufer auf sich aufmerksam zu machen, die eine Immobilie „unter der Hand“ vergeben.

· Städtische Angebote nutzen, beispielsweise vom Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung, Amt für Immobilienmanagement, Bürgeramt oder Sozialamt.

· Wohnungsunternehmen sowie Wohnungsgenossenschaften in Münster recherchieren und direkt kontaktieren.

· Nach Gruppen in sozialen Netzwerken suchen, in denen Wohnungen in und um Münster vermittelt werden.

· Kontakte nutzen, sprich die eigene Wohnungssuche „streuen“, sei es über Angehörige, Bekannte, Arbeitskollegen oder einfach Fremde, mit denen die Wohnungssuchenden im Alltag ins Gespräch kommen.

· „Schwarze Bretter“ nutzen, die es beispielsweise häufig in Supermärkten oder den Universitäten von Münster gibt.

· Die Suchkriterien bei Bedarf neu definieren, falls sich die eigenen Vorstellungen als unrealistisch erweisen.

· Schnell sein, sprich Vermieter oder Verkäufer sofort kontaktieren. Am besten funktioniert das durch ein Abonnement, damit neue Inserate direkt im E-Mail-Postfach landen.

· Die Kontaktaufnahmen persönlich gestalten, um aus der Masse herauszustechen und die eigenen Chancen auf eine Besichtigung zu erhöhen. Wichtig ist, hierbei die Perspektive des Vermieters oder Verkäufers einzunehmen, um sich als „perfekte Wahl“ zu präsentieren.

Die Wohnungssuche in Münster erfordert also ein bisschen Geduld sowie viel Kreativität, doch mit der richtigen Strategie lässt sie sich meistern. Denn es gibt auch eine gute Nachricht: Aufgrund der hohen Anzahl an Studenten gibt es in Münster und Umgebung eine vergleichsweise hohe Fluktuation, schließlich ziehen viele Studierende nach ihrem Abschluss woanders hin, um dort beispielsweise ein weiterführendes Studium zu absolvieren oder in den Beruf einzusteigen. Vor allem kleinere Wohnungen, die typische „Studentenbuden“ für Singles, Paare oder Wohngemeinschaften darstellen, sind daher in regelmäßigen Abständen auf dem Wohnungsmarkt zu finden. Auch deshalb lohnt es sich, geduldig zu sein und ausreichend Zeit für die Wohnungssuche mitzubringen. Unter Umständen können deshalb Zwischenlösungen eine gute Idee sein, um die Zeit bis zum Einzug in das „perfekte“ neue Zuhause zu überbrücken. Dafür kommt beispielsweise ein Zimmer zur Zwischenmiete, ein Hotelaufenthalt, ein AirBnB oder eine ähnliche Unterkunft infrage. Auch daran mangelt es Münster glücklicherweise nicht, wie ein Blick auf die DomoCompany Münster beweist.

Foto: stock.adobe.com

Was muss ich vor dem Umzug erledigen?

Nachdem die Hürde der Wohnungssuche genommen ist, gilt es, den Umzug vorzubereiten. Damit der neue Lebensabschnitt in Münster starten kann, müssen schließlich noch allerhand Fragen geklärt und Aufgaben organisiert werden. Je mehr Zeit für die Planung zur Verfügung steht, desto stressfreier und günstiger lässt sich der Umzug meistern. Um nichts Wichtiges zu vergessen, lohnt sich die Arbeit anhand von To-Do-Listen oder Checklisten. So kann Punkt für Punkt abgehakt werden, bis der Umzugstag gekommen ist. Hier ein Überblick, was vor dem Umzug erledigt werden muss:

· Die zukünftige Wohnung betreffend.

Nach der Zusage für die Wohnung oder das Haus in Münster sollte schnellstmöglich der Kauf- oder Mietvertrag von beiden Parteien unterzeichnet werden. Erst dann kann und sollte nämlich das bisherige Zuhause aufgegeben werden. In diesem Zuge gilt es, noch offene Fragen zu klären, zum Beispiel den Einzugstermin, ob Renovierungsbedarf besteht oder eine Kaution bezahlt werden muss. Da diese Fragen von der individuellen Situation abhängen, lohnt es sich, diese vorab aufzulisten und frühzeitig mit den betreffenden Personen wie dem Verkäufer, Vermieter, einem Notar, Bankangestellten, Anwalt oder Steuerberater zu klären.

Sobald die grundlegenden Fragen geklärt sind, stehen weitere Aufgaben an, um den Einzug vorzubereiten. Wie soeben erwähnt, kann es sich dabei zum Beispiel um eine Renovierung oder Modernisierung handeln. Auch optische Veränderungen werden gerne im Voraus vorgenommen, wenn bereits Zutritt zu der zukünftigen Wohnung oder dem Haus besteht. Das Streichen der Wände oder das Verlegen neuer Böden sind dafür typische Beispiele. Zudem muss das zukünftige Zuhause betriebsbereit gemacht werden. Das bedeutet, rechtzeitig – am besten so früh wie möglich – den Internet-, Strom- oder Gasanbieter auszuwählen und den Anschluss zu beantragen. Ein Preisvergleich kann diesbezüglich in Zukunft viel Geld sparen; drei- bis vierstellige Einsparungen pro Jahr sind keine Seltenheit.

· Die bisherige Wohnung betreffend.

Sobald der Miet- oder Kaufvertrag für die neue Bleibe in Münster unterzeichnet ist, gilt es die Frage zu klären, was mit der bisherigen Wohnung oder dem Haus geschieht. Handelt es sich um ein Mietobjekt, kann es gekündigt oder untervermietet werden. Letztere Option benötigt aber die Zustimmung des Vermieters und ist nur sinnvoll, wenn der Aufenthalt in Münster eher kurz sein soll oder sich die betreffende Person noch nicht sicher ist, ob der Umzug die richtige Entscheidung und daher von Dauer ist. Üblicher ist es, die Mietwohnung oder das gemietete Haus zu kündigen. Dabei muss die Kündigungsfrist gewahrt werden. Das kann bedeuten, unter Umständen für einen oder mehrere Monate doppelte Miete zu bezahlen, wenn sich die Kündigungsfrist mit dem Einzugstermin überschneidet. Ein Vieraugengespräch mit dem bisherigen Vermieter bringt aber manchmal eine einvernehmliche Lösung, wenn beispielsweise auf eigene Faust ein Nachmieter gesucht wird. Einen rechtlichen Anspruch gibt es darauf aber nicht.

Handelt es sich hingegen um Wohneigentum, stehen ebenfalls mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Die Wohnung oder das Haus kann leer bleiben, um jederzeit zurückkehren oder diese als Ferienunterkunft nutzen zu können. Dann bringen sie jedoch kein Geld ein und aufgrund des Wohnraummangels, der vielerorts in Deutschland herrscht, wie eben beispielsweise in Münster, ist diese die schlechteste Option. Besser ist es, die Wohnung oder das Haus entweder zu verkaufen oder zu vermieten. Beide Fälle bringen rechtliche sowie steuerliche Besonderheiten mit sich, die geklärt werden sollten. Zudem muss natürlich ein entsprechender Käufer oder Mieter gesucht werden, was durchaus einen gewissen Zeitaufwand bedeutet. Auch bei dieser Aufgabe lautet die Devise daher: Je früher, desto besser. Außerdem gilt es, alte Verträge für Telefon, Internet, Strom & Co zu kündigen oder umzumelden.

Foto: stock.adobe.com

Organisatorisches für den Umzugstag

Weiterhin muss der Wechsel von der bisherigen zur neuen Heimat frühzeitig geplant werden. Je nach Entfernung und Menge der Möbel, Kartons & Co kann dieser in die eigene Hand genommen oder bei einem Umzugsunternehmen in Auftrag gegeben werden, was zwar komfortabler, aber auch deutlich teurer ist. Wer sich für das Unternehmen entscheidet, sollte dieses frühzeitig beauftragen, denn vor allem zu „typischen“ Umzugsterminen wie dem Anfang oder der Mitte des Monats sind diese schnell ausgebucht. Es lohnt sich daher, wenn möglich, auf andere Termine auszuweichen – auch finanziell, denn viele Umzugsunternehmen offerieren dann günstigere Angebote.

Wer den Umzug hingegen selbst tätigen möchte, muss ein ausreichend großes Fahrzeug mieten oder von Bekannten ausleihen, Umzugshelfer organisieren und genügend Kartons, Verpackungs- sowie Sicherungsmaterialien besorgen. Die Umzugshelfer wollen natürlich verpflegt werden, was ebenfalls zeitlich sowie finanziell eingeplant werden muss. Gegebenenfalls fallen zusätzliche Tätigkeiten an, wie ein temporäres Halteverbot zu beantragen oder eine Betreuung für Haustiere am Umzugstag zu organisieren. Auch hier spielen also individuelle Faktoren eine Rolle, weshalb eine eigene Checkliste angefertigt werden sollte. In jedem Fall steht zuletzt das Packen der Kartons an, damit am Umzugstag alles transportfertig ist. Bleibt nur noch die Frage offen, wie der Umzugstag möglichst stressfrei abläuft. Hier kommen daher einige Tipps:

· Frühzeitig eine Betreuung für Kinder oder eben Haustiere organisieren.

· Umzugstag mit ausreichend Zeitpuffer planen, denn Verzögerungen gibt es erfahrungsgemäß immer.

· Möbel, Haushaltsgeräte & Co gut verpacken sowie sichern, beispielsweis die Waschmaschine mit der Transportsicherung, um Schäden präventiv zu verhindern.

· Ausreichend Umzugshelfer organisieren, denn je mehr Personen, desto weniger Arbeit fällt für jeden Einzelnen an.

· Das Umzugsfahrzeug groß genug wählen – im Zweifelsfall lieber zu groß als zu klein.

· Bei weiteren Entfernungen den Umzug auf zwei Tage aufteilen, sprich an einem Tag wird eingeladen und am nächsten Tag in Münster ausgeladen. Dann ist aber wichtig, eine Übernachtungsmöglichkeit zu haben, beispielsweise bei Freunden oder im Hotel.

· Die Kartons so beschriften, dass sie im neuen Zuhause direkt im richtigen Zimmer landen. Das erleichtert die Suche nach Dingen des täglichen Bedarfs in den Tagen nach dem Umzug sowie das Auspacken im Allgemeinen.

Nach dem Umzugstag ist das Meiste geschafft. Trotzdem gibt es noch Kleinigkeiten, die anschließend an den Umzug erledigt werden müssen, bevor der neue Lebensabschnitt in Münster starten kann.

Foto: stock.adobe.com

Was muss ich nach dem Umzug erledigen?

Das betrifft vor allem Formalien sowie Behördengänge. Dazu gehört die Ummeldung, für die gewisse Fristen gewahrt werden müssen. Innerhalb von zwei Wochen nach dem Umzug muss demnach der Wohnsitz beim Einwohnermeldeamt sowie das Auto umgemeldet werden. Für das Auto ist jedoch die Zulassungsstelle zuständig, sprich diese muss erst einmal recherchiert werden. Daraufhin empfiehlt es sich, einen Termin zu vereinbaren, um unnötige Wartezeiten zu verhindern. So lässt sich die Ummeldung mit minimalem Aufwand tätigen. Die neue Adresse muss zudem an sämtliche Vertragspartner weitergeleitet werden, beispielsweise an Versicherungen, Stromanbieter & Co – sowie natürlich an Familie, Freunde sowie Bekannte, wenn gewünscht. Zudem gilt es auch nach dem Umzug zu prüfen, ob im Einzelfall weitere Punkte auf der To-Do-Liste stehen wie die Beantragung eines Parkausweises oder die Organisation einer Einweihungsfeier. Das Internet ist hierfür eine hervorragende Anlaufstelle, um entsprechende Checklisten herunterzuladen, die jedoch individuell angepasst werden müssen.

Jetzt ist es außerdem an der Zeit, sich in der neuen Wohnung häuslich einzurichten, um sie zu einem richtigen Zuhause zu machen. Anschließend kann die zukünftige Heimat (auf Zeit), nämlich Münster, erkundet werden. Das bietet Ablenkung gegen eventuelles Heimweh und hilft dabei, sich schnellstmöglich nicht mehr fremd, sondern heimisch zu fühlen. Am besten wird mit der Erkundung rund um die eigene Wohnung oder das Haus begonnen, um die Gegend kennenzulernen; anschließend wird der Radius immer weiter ausgedehnt. Auch die typischen Sehenswürdigkeiten von Münster, wie sie eingangs erwähnt wurden, sollten frühzeitig besichtigt werden. Schließlich muss jeder waschechte Münsteraner diese kennen. Ebenso wichtig ist aber, sozialen Anschluss zu finden, beispielsweise durch Hobbys, durch abendliches Ausgehen, durch Kommilitonen oder Arbeitskollegen, durch das Internet oder auf weiteren Wegen. Dann wird Münster garantiert schnell zur neuen Heimat, anstatt nur zum neuen Wohnort.