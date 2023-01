Von Nachhaltigkeit über flexible Gartenhäuser bis hin zum „Coastal Granny Look“: Wohn- und Hausbautrends 2023

London, Paris, New York oder Mailand zählen zu den bekanntesten Städten in Sachen Mode. Und auch beim Thema Möbel und Einrichtung haben sich gewisse Hotspots etabliert. Einer der Gründe hierfür sind die Messen, die dort stattfinden. Zu den bekanntesten in Deutschland zählen die „TrendSet München“ in Bayerns Hauptstadt, „Heimtextil“ sowie „Ambiente“ in Frankfurt oder die „Internationale Möbel- und Einrichtungsmesse“, kurz IMM, in Köln.

Blickt man über die Landesgrenzen hinaus, so dürfen zudem die „Maison&Objet“ in Paris, die „Stockholm Design Week“ in der schwedischen Metropole, die „Salone del Mobile“ in Mailand, die „London Design Fair“ bei den Briten, die „Biennale Interieur“ im belgischen Kortrijk oder die „3 Days of Design“ in Kopenhagen nicht fehlen. Doch egal, wo man sich herumtreibt oder welche Kataloge man durchstöbert – ein paar markante Trends für 2023 haben sich bereits abgezeichnet.

Nachhaltig ist das neue Normal

Nachhaltigkeit ist Trumpf. Denn schon länger haben umweltfreundliche Produktionen, Materialien und Waren die Nase vorn. Eines hat sich jedoch in den letzten Monaten verändert – auch begünstigt durch die Coronapandemie und die Energiekrise: Heute staunen wir beim kleinen Wörtchen „nachhaltig“ nicht mehr, sondern Nachhaltigkeit gehört einfach dazu. Oder anders ausgedrückt: Dass sich Hersteller mit den ökologischen und sozialen Auswirkungen ihres Handels auseinandersetzen, ist mittlerweile Pflicht. Zertifiziertes Holz, recycelter Kunststoff, fair hergestellte Baumwolle oder CO2-neutrale Produktion lauten daher die Stichwörter. Und daher ist Holz als nachhaltiger Rohstoff für Möbel nicht mehr vom Siegertreppchen herunterzubekommen. Besonders „blonde Hölzer“ wie Ahorn, Birke, Buche, Eiche, Esche, Fichte, Kiefer und Lärche sind weiterhin angesagt. Neu ist, dass sich auch immer mehr biobasierte Werkstoffe dazu mischen – etwa Abfallprodukte, die bei der Herstellung anderer Produkte anfallen und in der Vergangenheit ausschließlich im Müll landeten. Beispiele hierfür sind der „P-Wood Chair“ mit einer Sitzschale aus 3D-Holz der italienischen Marke Kartell, der „Alpina Chair“ mit einer Lehne aus biobasiertem Polypropylen der italienischen Firma Magis oder der „Conscious Chair“ aus Kunststoffresten und Kaffeebohnenfasern des dänischen Herstellers Mater.

Der „Coastal Granny Look“

Zugegeben: Der Begriff klingt erst einmal etwas sperrig und verstaubt. Aber genau das ist die Intention dahinter. Aber fangen wir von vorne an: Der Begriff „Coastal Grandmother“, oder auch kurz „Coastal Granny“, schwirrt bereits seit dem Sommer auf sozialen Medien herum und hat insbesondere durch TikTok ein breites Publikum erreicht. Laut der Zukunftsforscherin Oona Horx-Strathern ist er gekommen, um zu bleiben und wird eines der Highlights 2023. Worum geht’s? Um den klassischen Look vieler typischer amerikanischer Großmütter, die ein Haus an der Küste besitzen, in dem Kinder und Enkelkinder immer wieder zu Besuch sind. Weiße Bluse, Kaschmir-Pullover, Strohhut – der Trend manifestierte sich zu Beginn vordergründig in puncto Kleidung, schwappte aber dann auch über in den Bereich Interieur und vermischt sich seither ein bisschen mit maritimem Design, genauso wie mit Vintage-Tendenzen. Deko-Elemente haben dabei ihren großen Auftritt – die Palette reicht von Muscheln und Töpferwaren über Bast-Elemente bis hin zu Tagesdecken. Und das alles am besten in zurückhaltenden Farben. Aber auch Möbel rücken in den Fokus. Hier kommt einmal mehr das Thema Nachhaltigkeit ins Spiel, denn Omas Möbel überdauern nicht selten Generationen. Der Fokus liegt also auf hochwertigen Holzprodukten und Kommoden oder Schränken im Retro-Stil. Auch Rattan-Bänke mit Leinenkissen passen hierzu perfekt.

Smartes Wohnen

Nachhaltigkeit, gedeckte Farben und eine gewisse Sehnsucht nach der guten alten Zeit sind das eine. Auf der anderen Seite wird aber auch der Trend in Richtung smartes und automatisiertes Wohnen immer stärker. Richtig eingesetzt, lässt sich beides sogar kombinieren. Und dabei macht diese Entwicklung vor keinem Bereich des Hauses Halt, sodass wir mittlerweile nicht nur das Garagentor mit dem Smartphone steuern, sondern sogar bereits die Haustüre per Fingerprint öffnen können. Ein besonderes Augenmerk liegt 2023 auf den Fenstern. Jene, die sich per Automation öffnen und schließen lassen, stehen hoch im Kurs. Sie werden mit Smart-Home-Systemen – und damit ebenso mit dem Smartphone – gekoppelt. Wer viel unterwegs ist, sorgt so von überall aus für eine regelmäßige Frischluftzufuhr und eine optimale Luftfeuchtigkeit im Eigenheim, wodurch Schimmel vermieden wird. Eine Verknüpfung mit Heizungsventilen erlaubt darüber hinaus die automatische Regulierung der Heizung – zum Beispiel auch unter Einbeziehung regenerativer Solarenergie. In puncto Glas löst die Isolierverglasung auf Basis von Vakuum-Technologie die Dreifachverglasung ab. Sie zeichnet sich durch exzellente Wärmedämmeigenschaften, eine geringe Stärke und ein niedriges Eigengewicht aus. Auch integrierte Einbruchschutz-Sensoren werden immer beliebter, um Langfingern den Zutritt zu verwehren. Ein großer Trend ist zudem schaltbares Glas – dieses verändert sein Aussehen auf Knopfdruck, wodurch sich Hausbesitzer vor unerwünschten Blicken, hoher Sonneneinstrahlung oder Hitze schützen können.

Foto: Pexels.com

Das multifunktionelle Gartenhaus

Corona zwang viele dazu, wochen- oder monatelang von zuhause aus zu arbeiten anstatt ins Büro zu fahren. Doch viele Einfamilienhäuser sind nicht groß genug, damit eine oder gar mehrere Personen dort ihre Homeoffice-Zelte aufschlagen können. Die Folge: Viele zog es mit Sack und Pack – bzw. in diesem Fall mit PC und Kaffee – ins Gartenhaus. Während der Pandemie wurden diese zusätzlichen Räume so zum Lebensretter, jetzt wollen viele dieses Potenzial weiterhin nutzen. So wird das Gartenhaus mittlerweile nicht nur zur Büro-Außenstelle, sondern auch zum Rückzugsort, Hobbyraum, Atelier oder Gästehaus. Die Räumlichkeiten benötigen für diese Art der Nutzung nicht nur eine adäquate Isolierung, Strom und Internet, sondern auch eine Heizung für die Wintermonate. Auch über die passende Platzierung der Möbel müssen sich Kunden und Planer Gedanken machen, beispielsweise wo Lampen angebracht werden sollen und wo der Bürotisch stehen soll. Dabei spielt auch Lichteinfall eine große Rolle. Helligkeit ist gut, pralle Sonne ist zu vermeiden. Ein Sonnenschutz kann auch nachträglich an den Fenstern montiert werden. In Summe ist ein Gartenhaus eine günstige Art, zusätzlichen Raum zu schaffen. Und darauf sollten sich auch Hersteller und Ausstatter 2023 fokussieren. Denn damit dies gelingt, sind nachhaltige, vorzugsweise modulare, und praktische Lösungen für das klassische Gartenhaus, den umgebauten Schuppen, die Garage oder den Wohnwagen gefragt.