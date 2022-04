Was der Shabby-Chic-Trend über unsere Sehnsüchte verrät

Sonderveröffentlichung

Shabby-Chic, der auf schäbig getrimmte Styling-Effekt aus den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts, versprüht jede Menge Flohmarkt-Charme und sentimentalen Stolz auf die Möbel aus Omas Kindheit. Es geht ganz stark um Understatement und eine klare Absage an Hochglanzformate aller Art. Auch wenn Trends immer ein gehöriges Ausmaß an Oberflächlichkeit mit sich bringen, so spricht diese Richtung doch eine viel feinsinnigere Sprache, als man zunächst annehmen möchte.

von Aschendorff Medien