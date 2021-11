Weihnachtsdekoration am Fenster – Trends 2021

Eine schöne Weihnachtsdekoration beeindruckt Ihre Gäste und gibt ihnen einen Eindruck von Ihrem Einrichtungsstil. Und doch werden die Fenster - obwohl sie die perfekte Gelegenheit für einen festlichen Blick in Ihr Zuhause bieten - bei der Fensterdekoration oft übersehen.

In diesem Jahr sollten Sie Ihren Fenstern endlich die Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen. Sowohl von innen als auch von außen ist die Fenster Gestaltung eine großartige Möglichkeit, Ihre Kreativität zu zeigen und die Schönheit der Weihnachtszeit zu feiern.

Nachfolgend haben wir Ihnen 15 Ideen zu Fenster Dekorationen zusammengefasst, die Ihr Zuhause mit Sicherheit noch festlicher machen werden:

WINTERWUNDERLAND

Das Aufhängen von glitzernden, metallischen Ornamenten an Ihren Fenstern ist die ideale Möglichkeit, diese zu erhellen und das Licht im Raum zu reflektieren.

LICHTRAHMEN

Für diejenigen, für die weniger mehr ist, können Sie es mit einem festlichen Rahmen aus bunten Lichtern einfach halten.

WEISSE WEIHNACHTEN

Wenn Sie Ihre Fenster mit Schneeflocken aus Papier schmücken, können Sie unabhängig von der Wettervorhersage den Eindruck erwecken, als lägen draußen Zentimeter von Schnee.

BAUMSCHMUCK

Für eine maximalistische Herangehensweise schmücken Sie Ihre Fenster mit dem üblichen Christbaumschmuck und sorgen so für die ultimative Dosis Weihnachtsstimmung.

STRÜMPFE

Wenn Sie keinen Kaminsims haben, hängen Sie Ihre Strümpfe in den Fensterrahmen, um eine Dekoration zu schaffen, die Form und Funktion vereint.

KINDER-BASTELEIEN

Sie wissen nicht, wohin mit all den Weihnachtsbasteleien, mit denen Sie die Kinder beschäftigt haben? Hängen Sie sie einfach auf der Fensterbank auf, und schon haben Sie einen dekorativen Touch.

URLAUBSLANDSCHAFT

Eine andere Möglichkeit besteht darin, jede Fensterbank mit schneebedeckten Miniaturhäusern wie diesen zu dekorieren. Das ist eine besonders niedliche Art, einen oft übersehenen Raum aufzuheitern.

WEISSE ÄSTE

Wenn Sie Lust auf einen unkonventionellen Look haben, können Sie Ihre Fensterbank mit weißen Zweigen dekorieren.

DEKORATION IN HERZFORM

Was gibt es Besseres als herzförmige Dekoration, um die wahre Bedeutung von Weihnachten zu unterstreichen? Hängen Sie sie mit einem roten Band auf, das zum Thema Weihnachten passt.

BRINGEN SIE GLÖCKCHEN AN

Wenn es um Weihnachtsdekoration geht, sind Jingle Bells so klassisch wie nur möglich. Sie sind ein unerwarteter und geschmackvoller Akzent, der die weihnachtliche Stimmung noch verstärken kann.

LICHTER IN HÜLLE UND FÜLLE

Lichter, Lichter, und noch mehr Lichter! Eine Mischung aus warmweißen und bunten Lichtern sowie ein hoher Baum machen die Fenster dieses Hauses zu einem Blickfang in der Weihnachtszeit.

KOMBINIEREN SIE EINEN KRANZ MIT EINER GIRLANDE

Wenn Sie Ihren Stil als maximalistisch bezeichnen, hängen Sie einen kleinen Kranz auf und verstärken Sie den Look, indem Sie Girlanden am unteren Rand Ihrer Fenster drapieren. Schmücken Sie die Girlande mit roten Kugeln, um noch mehr Wirkung zu erzielen.

EXPERIMENTIEREN SIE MIT PASSENDEN KRÄNZEN

Jeder neutrale Raum kann von einem Hauch von Grün profitieren, auch in der Weihnachtszeit. Verleihen Sie Ihren Fenstern mit grünen Kränzen Charakter, die nicht nur an der Haustür angebracht werden sollten.

VERGESSEN SIE NICHT DIE FRÖHLICHEN VORHÄNGE

Es gibt keinen Grund, Ihre Vorhänge nicht für die Feiertage aufzuwerten. Ein auffälliges rotes Karomuster zum Beispiel kann einem Raum Charakter verleihen und Ihre Weihnachtsdekoration auf die nächste Stufe heben.

DEKORIEREN SIE MIT WEIHNACHTSSTERNEN

Eine Auswahl an Weihnachtssternen und Kerzenständern belebt jede Fensterbank im Handumdrehen. Sie können sogar mit Töpfen in verschiedenen Stilen und Kerzen in unterschiedlichen Größen experimentieren.

Wir hoffen wir konnten Ihnen einige Inspirationen liefern um die Weihnachtszeit einzuläuten.

Am Ende ist es natürlich jedem selbst überlassen wie die Weihnachtsstimmung in den eigenen vier Wänden zur Geltung kommt. Wichtig ist zudem, dass Ihre Fenster nicht nur schön geschmückt sind sondern ob diese die Kälte draußen und die Wärme drinnen lassen sprich dementsprechend energieeffizient arbeiten. Also prüfen Sie auch ob dies bei Ihren Fernstern der Fall ist. Die Experten von Oknoplast helfen Ihnen auch gerne weiter.

Und wenn Sie vielleicht kurz vor dem harten Wintereinbruch noch schnell Ihre alten Fenster austauschen müssen empfehlen wir, Sich an einen Fachexperten zu wenden. Dies muss nicht immer der Händler um die Ecke sein.



Auch unsere Nachbarn aus Polen bieten hervorragende Qualität seit über 20 Jahren.



Eine Auswahl finden Sie hier.



In diesem Sinne, wünschen wir ein besinnliches Weihnachtsfest 2021 mit Ihren Liebsten.