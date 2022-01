Wellness im Garten – die Gartensauna

Ob allein, mit der Familie oder Freunden, in einer Gartensauna können herrlich entspannte Zeiten verbracht werden. Man kann den Alltag hinter sich lassen und abschalten – und das nur wenige Schritte vom eigenen Haus entfernt. Eine Gartensauna kann zur kleinen Wellnessoase im heimischen Reich werden. Wir erklären, was es dabei zu beachten gilt.

Das SPA im eigenen Garten

Die Auswahl an Gartensaunas ist groß. Ob ganz aus Holz wie ein Finnhaus von Wolff, als gemütliches Saunafass oder als Premium-Sauna: Außensaunas gibt es für jeden Geschmack und Anspruch. Damit man an der Sauna im Garten lange Freude hat, sollten vorab ein paar Dinge überlegt werden.

In jedem Fall hat eine Sauna im eigenen Garten viele Vorzüge. Man spart sich die möglicherweise langen Wege in die öffentliche Sauna und findet eine intensive Form des Wohlbefindens im eigenen zu Hause. Dort ist man zudem unter sich. In die hauseigene Gartensauna kommt schließlich nur, wen wir dort wirklich haben wollen. All die Vorzüge, die ein Saunagang bietet, können so noch viel besser ausgekostet werden.

Diese Vorteile bietet regelmäßiges Saunieren:

Es stärkt die Abwehrkräfte.

Es hält den Kreislauf auf Trab.

Es ist gut für die Hautgesundheit und verbessert das Hautbild.

Es entspannt die Muskulatur.

Es verbessert das allgemeine Wohlbefinden.

Es hilft bei Einschlafproblemen und Kopfschmerzen.

Tatsächlich deutet die Studienlage sogar auf eine lebensverlängernde Wirkung des Saunierens hin. Im Rahmen einer Untersuchung der Uni Ostfinnland wurde festgestellt, dass Studienteilnehmer, die regelmäßig in die Sauna gingen, mit einer höheren Lebenserwartung rechnen können.

Von Warm bis kalt

Damit all die positiven Effekte des Saunierens eintreten können, sollten ein paar Dinge beachtet werden. Ein Saunagang sollte beispielsweise nicht zu lange dauern. Zehn Minuten sind vollkommen ausreichend. Zudem treten die positiven Effekte nur ein, wenn auf die Wärmephase der Kälteschock folgt. Nach dem Aufenthalt in der Sauna sollten kalte Luft oder kaltes Wasser zur Abkühlung genutzt werden. Die Blutgefäße ziehen sich daraufhin zusammen, der Körper wird in Alarmbereitschaft versetzt, Adrenalin und bestimmte Hormone werden ausgeschüttet. So kann auf die Kältephase die absolute Entspannung folgen, während der das Herz besonders kraftvoll und langsam schlägt.

Klein und privat oder für Großfamilie und Freunde

Bevor nun die Entscheidung für die Sauna im eigenen Garten fällt, muss die Frage geklärt werden, wie groß die Außensauna sein soll – und kann. Denn die Größe des Saunahäuschens hängt nicht zuletzt von der Größe des Gartens ab. Es gibt kleine Gartensaunas, die zwei bis drei Personen zeitgleich nutzen können sowie Saunas für Gruppen von bis zu sieben oder mehr Personen.

In der Regel hängt nicht zuletzt der Preis mit der Größe der Gartensauna zusammen. Je mehr Personen Platz finden sollen, umso teurer fällt das Saunahäuschen aus. Denn es wird nicht nur mehr Baumaterial, sondern auch eine größere, anspruchsvollere Heizquelle benötigt.

Die passende Heizquelle

Damit ist auch schon ein weiterer wichtiger Punkt angesprochen. Wie soll die Sauna beheizt werden? Wer die Sauna an einem gut ausgerüsteten Standort mit Starkstromanschluss aufstellen kann, wird wahrscheinlich einen elektrischen Ofen verwenden wollen. An diesen Modellen ist besonders praktisch, dass sie im Detail programmierbar sind und die Wärme genau an die persönlichen Vorlieben und Bedürfnisse angepasst werden können. Zudem sind die elektrischen Öfen in der Regel mit einer Zeitschaltuhr versehen. Diese kann so programmiert werden, dass die Sauna direkt startbereit ist, wenn man nach einem langen Tag nach Hause kommt und entspannen möchte.

Wer es traditionell liebt, für den ist eine holzbeheizte Sauna interessant. Die natürliche Wärmequelle schafft hier ein ganz besonderes Ambiente. Allerdings erfordert eine holzbeheizte Sauna mehr Aufmerksamkeit – nicht zuletzt, um die Temperatur zu regulieren. Zudem muss der Ofen regelmäßig gereinigt und gewartet werden. Allerdings erweist sie sich gegebenenfalls als einfacher umsetzbar, wenn kein Stromanschluss in der Nähe ist.

Aufgepasst: Bei einer holzbeheizten Sauna kann eine spezielle Baugenehmigung notwendig sein sowie die Abnahme durch einen Schornsteinfeger. Für eine Außensauna mit elektronischem Ofen muss gegebenenfalls ein Starkstromanschluss zum Saunahaus verlegt werden.

Entspannung zu jeder Jahreszeit

Ein weiterer Pluspunkt einer Gartensauna: Durch die Außensauna wird der Garten künftig nicht nur im Frühjahr und im Sommer genutzt. Auch in der kalten Jahreszeit wird der Garten zum Ort der Erholung und Entspannung. Dabei fügen sich die schönen Holzkonstruktionen perfekt in die Gartenlandschaft ein. Und wer einen Garten hat, der wenig Einblick gewährt und ausreichend Platz bietet, kann sich vor dem Saunahäuschen noch seine eigene Entspannungsoase mit Liegestühlen oder Gartenlounge schaffen.