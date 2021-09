Wieder verliebt in Ihr Zuhause: Einfach neu gestalten mit neuen Accessoires

Ein gemütliches Zuhause ist so viel Wert, es dient als Ruhe-Oase und als Rückzugsort vom stressigen Alltag. Denn genau das soll es auch sein, nach der Arbeit und einem anstrengenden Tag ist ein wenig Ruhe und ein Ort, an dem man sich zurückziehen kann, Zeit mit der Familie verbringen kann, so wichtig für den Seelenfrieden. Kraft für den Alltag muss man vor allem Zuhause tanken können und das geht nur, wenn man sich wohlfühlt.

Aber wer kennt es nicht, mit der Zeit fällt einem Zuhause auch immer wieder einmal die Decke auf den Kopf. Alles sieht gleich aus und es muss mal wieder frischer Wind rein und eine Veränderung her. Weiße Wände neu gestalten, etwas Farbe rein oder auch einfach nur alles umstellen und neue Accessoires besorgen, das bringt schon viel und kann einen komplett neuen Stil ergeben.

Es gibt so viele Möglichkeiten, eine Veränderung zu schaffen und sich wieder so richtig wohl Zuhause zu fühlen. Ideen und Inspiration finden Sie hier.

Blumen und Pflanzen geben dem Zuhause die Ruhe der Natur

Schon allein mit neuen Blumen und Pflanzen, mehr Natur nach Hause bringen, macht unheimlich viel aus. Blumen und Pflanzen bringen nicht nur mehr Farbe und Grün nach Hause, sondern sorgen auch für eine bessere Luft und mehr Stauerstoff. Mit den richtigen Pflanzen kann so eine deutlich angenehmere Atmosphäre geschaffen werden, die für bessere Entspannung sorgt.

Pflanzen bringen Leben nach Hause und sorgen für ein deutlich angenehmeres Gefühl, in der richtigen Kombination und im abgestimmten Arrangement kann so eine ganz andere Atmosphäre entstehen.

Dabei spielt vor allem die Kombination eine wichtige Rolle, denn zu jedem Stil passen andere Pflanzen und Blumen.

Vor allem aber kommt das Gefühl von Leben ins Zuhause, denn Blumen und Pflanzen sind Lebewesen, um die man sich kümmern muss, die Leben ausstrahlen, auch wenn sie zur Dekoration gehören.

Weiße Wände neu gestalten bringt große Veränderung

Einmal alles auf Neu drehen und die komplette Wohnung umgestalten, dabei kann vor allem das Gestalten von weißen Wänden für große Veränderungen sorgen. Es müssen nicht immer neue Möbel sein. Einmal alles umstellen und dann die weißen Wände neu gestalten, das macht aus dem alten Zuhause eine ganz neue Wohnung, die nicht mehr wieder zu erkennen ist. Ein Umzug wird damit unnötig.

Vor allem, wenn weiße Wände neu gestalten angesagt ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, genau das zu tun.

· Ein neuer Anstrich

Ein neuer Anstrich in einer neuen Farbe ist eine beliebte und sehr effektive Methode, denn so lässt sich ein komplett neuer Stil schaffen. Dabei muss auch nicht immer alles neu gestrichen werden. Eine einzelne Wand in einer knalligen Farbe, oder doch Pastell und dann alles andere darauf abstimmen. So entsteht schnell ein komplett neuer Eindruck.

Aber auch Teile oder Akzente lassen sich mit einem neuen Anstrich besonders gut setzen. Hier kann die eigene Kreativität zum Tragen kommen und dieser kann freien Lauf gelassen werden. Aber ein neuer Anstrich ist nicht die einzige Methode.

· Bilder

Es muss nicht immer gleich ein neuer Anstrich sein, schon mit vielen kleinen Bildern lassen sich weiße Wände schnell umgestalten und erhalten einen neuen Look. Viele kleine Bilder im Rahmen oder als Collage eignen sich hervorragend, um weiße Flächen zu decken und gleichzeitig Erinnerungen zu erhalten.

Besondere Momente und Erinnerungen lassen sich aber auch als große Bilder besonders gut hervorheben und können weiße Wände so besonders schön zur Geltung bringen.

Neben den herkömmlichen Bildern gibt es aber auch noch edlere Möglichkeiten, die noch mehr hermachen.

· Leinwände

Besonders beliebt sind immer wieder Fotos oder auch Motive auf Leinwänden. Denn je nach Motiv lassen sich Fotos und spezielle Motive hervorragend auf Leinwände drucken und das in allen möglichen Größen. Eine wunderschöne Möglichkeit, Erinnerungen zu verewigen oder besondere Orte auf Leinwand in das eigene Zuhause zu integrieren. Eine weiße Wand wird also zur Leinwand der eigenen Glücksgefühle. Eine großartige Möglichkeit, um das Zuhause einmal ganz einfach neue zu gestalten.

Farben durch Textilien runden das Gesamtbild ab

Neben den größeren Veränderungen können aber auch schon kleinere Akzente eine große Veränderung ergeben. Farben durch Textilien in die Wohnung bringen ist eine gute Möglichkeit, denn so werden einfach Akzente gesetzt oder eine große Veränderung abgerundet.

Kissen, Decken, Tischdecken oder Sitzkissen lassen sich einfach neu kaufen oder einfärben und lassen einen Raum in einer ganz anderen Atmosphäre erstrahlen.

Passend zur neuen Wandfarbe, zur Pflanzen-Atmosphäre oder zum Strandmotiv, die neuen Farben für die Textilien wählen und der Gesamteindruck ist perfekt, fehlen hier nur noch die richtigen Details.

Neue Accessoires verleihen den letzten Schliff

Neue Accessoires sind meist nicht teuer oder lassen sich hervorragend selbst gestalten und basteln und machen den neuen Look der Veränderung perfekt, denn mit Accessoires lässt sich so viel erreichen.

Eine große Veränderung im Zuhause erfordert auch neue Accessoires, denn diese machen den gesamten Look perfekt. Eine Pflanzenoase schreit zum Beispiel nach Bambus-Dekoration oder eine neue Strandatmosphäre nach Dekoration mit Muscheln und Sand. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Schon neue Kerzen oder ein neues Lichtarrangement können die gesamte Atmosphäre verändern und für Wohlfühlgefühl sorgen.

Wer keine Lust auf eine große Veränderung hat, kann auch schon mit dem Tausch von neuen Accessoires allein viel erreichen, denn eine Dekoration, die in einer Farbe abgestimmt ist, kann schon eine ganz andere Wohnung ausmachen.

So lässt sich schon mit neuen Accessoires viel verändern.

Mit ein paar relativ kleinen Veränderungen lässt sich so viel erreichen und aus der alten Wohnung wird die neue Wohlfühl-Oase. Es muss nicht immer gleich ein kompletter Tapetenwechsel in Form eines Umzuges sein, manchmal reicht es schon, der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Sich von Fotos und Bildern inspirieren lassen und dann seine eigenen Vorstellungen damit kombinieren.

Inspiration und die eigene Kreativität sind gefragt, dann wird aus dem alten Zuhause ganz schnell ein neues Zuhause, das wieder für die richtige Erholung sorgt.

Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen und sich trotzdem selbst zu verwirklichen-. Bei verschiedenen Online Anbietern gibt es Inspiration in großem Ausmaß und sofort die Möglichkeit, die eigenen Ideen umzusetzen und das auf unterschiedlichste Weise.