Wirksamer Hitzeschutz: Sonnenschutzfolien helfen durch den Sommer

Temperaturen über 30 Grad und Sonne satt. Nicht nur in NRW kamen Sonnenanbeter in diesem Jahr bereits auf ihre Kosten. Die sommerliche Hitze bringt den Wunsch nach einem effektiven Sonnenschutz für das Büro oder Zuhause mit sich.

Das erste heiße Sommerwochenende hat Deutschland hinter sich. Erstmals stiegen die Temperaturen in einigen Teilen des Landes auf weit über 30 Grad. Damit hat sich der Sommer aber gerade erst warmgelaufen. Meteorologen sagen für die kommenden Wochen weitere und länger anhaltende Hitzeperioden voraus. Während die Sonnenanbeter sich freuen, dass der Sommer endlich richtig Einzug gehalten hat, ächzen Andere unter der Hitze.

Vor allem in geschlossenen Räumen können hohe Temperaturen schnell eine unangenehme Atmosphäre schaffen. Ein effektiver Sonnen- und Hitzeschutz kann dabei helfen, auch im Hochsommer einen kühlen Kopf zu bewahren. Als eine ebenso effektive wie praktische Alternative zu Rollläden, Rollos und Plissees haben sich Sonnenschutzfolien erwiesen. Sie kombinieren gleich mehrere Effekte: Sie sorgen für Kühlung in Innenräumen sowie für den Schutz vor UV-Strahlen und fungieren als Sichtschutz. Ob eine Sonnenschutzfolie, Wärmeschutzfolie oder UV-Schutzfolie die richtige Wahl ist, hängt von der Beschaffenheit der Fenster und von den eigenen Ansprüchen ab. Dieser Ratgeber gibt nützliche Tipps rund um einen wirkungsvollen Hitzeschutz mit Sonnenschutzfolien.

Fakten-Check: So funktionieren Sonnenschutzfolien

Sonnenschutzfolien bestehen aus mehreren hauchdünnen Schichten, von denen eine oder mehrere in verschiedener Intensität mit einer metallischen Legierung versehen werden. Für hochwertige Sonnenschutzfolien werden mindestens sechs Schichten verwendet, die aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Für selbstklebende Fensterfolien wird meist eine Schicht aus Polyethylenterephthalat (PET) mit Aluminium oder Kupfer bedampft. Eine oder mehrere Schichten tragen außerdem hoch effektive UV-Absorber. Die Beschichtung sorgt dafür, dass das auftreffende Sonnenlicht nicht hindurchgelassen, sondern absorbiert und reflektiert wird. Es gibt die Sonnenschutzfolie in klar beziehungsweise durchsichtig oder verspiegelt. Ist die Fensterfolie verspiegelt, nennt man sie auch Spiegelfolie.

Eine hochwertige Sonnenschutzfolie filtert neben Wärmestrahlung auch die UV-A- und UV-B-Strahlen aus dem Sonnenlicht und verhindert so, dass diese in das Innere von Räumen gelangen. Herstellerangaben zufolge kann so eine Reduzierung der Wärmeeinstrahlung um 50 bis 90 Prozent erreicht werden. Schädliche UV-Strahlung kann je nach gewähltem Produkt um bis zu 99 Prozent aus dem einfallenden Sonnenlicht herausgefiltert werden. Durch die Montage hochwertiger Sonnenschutzfolien soll sich in Abhängigkeit von der Beschichtung des Produktes die Raumtemperatur an heißen Sommertagen um 6 bis 12 Grad senken lassen. Dies wiederum schont den Einsatz von Klimageräten und kann je nach persönlichem Kühlebedürfnis und Einsatz eines Klimagerätes die Energiekosten im Sommer spürbar senken.

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Sonnenschutz-, UV-Schutz- und Spiegelfolien unter die Lupe genommen und dabei neben dem Raumklima auch Energieaspekte berücksichtigt. Das Testergebnis zeigt, dass insbesondere in Räumen, die im Sommer starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Dachgeschosse mit schrägen Dachfenstern, eine Reduzierung der Hitzestunden über 26 Grad um bis zu 76 Prozent erreicht werden kann. Auch eine Reduzierung der Energiekosten durch eine Entlastung von eingesetzten Klimageräten sowie eine verringerte CO2-Emission konnten ermittelt werden.

Wie effektiv der Kühleffekt und das Einsparpotenzial der angebrachten Folien sind, hängt sowohl von dem gewählten Produkt als auch von den räumlichen Gegebenheiten ab.

Die Vor- und Nachteile von Sonnenschutzfolien

Hochwertige Sonnenschutzfolien stellen eine Alternative zu anderen Hitzeschutzvarianten wie Rollläden, Rollos oder beschichteten Plissees dar. Im Vergleich zu vielen anderen professionellen Sonnen- und Hitzeschutzvorrichtungen sind Schutzfolien kostengünstig in der Anschaffung. Für maßgeschneiderte Qualitätsprodukte inklusive einer Montage vom Fachmann werden häufig niedrigere Preise aufgerufen als beispielsweise für professionelle Hitzeschutzplissees mit Spezialbeschichtung.

Ein großer Vorteil von Sonnenschutzfolien besteht darin, dass die Beschichtung passend zu den räumlichen Gegebenheiten, der zu erwartenden Sonneneinstrahlung und den Vorlieben der Bewohner gewählt werden kann. Für Dachschrägen mit starker Sonneneinstrahlung kann eine stark reflektierende Oberfläche gewählt werden, die effektiven Hitze- und Blendschutz bietet. Für Fenster, die keiner allzu starken Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, kann dagegen eine sanfte Tönung gewählt werden, die kaum reflektiert und nur einen geringen Verdunkelungseffekt hat.

Folien mit reflektierender Wirkung können bei Tageslicht außerdem als effektiver Sichtschutz eingesetzt werden und eignen sich auch für vollverglaste Gebäudeteile, wie Wintergärten oder bodentiefe Fenster. Wird ein Produkt mit hoher UV-Filterung ausgewählt, kann zudem die ausbleichende Wirkung der Sonneneinstrahlung auf Möbel, Tapeten und andere Einrichtungsgegenstände sichtbar reduziert werden.

Ein Nachteil von Sonnenschutzfolien besteht darin, dass eine starke Tönung zwar viel Wärme und Sonnenlicht draußen hält, gleichzeitig aber auch den Raum verdunkelt. Während Rollos und Plissees bei bedecktem Himmel oder Dämmerung geöffnet werden können, um möglichst viel Tageslicht hereinzulassen, filtern Sonnenschutzfolien nicht nur dauerhaft die Hitze heraus, sondern je nach Beschichtung auch das Tageslicht. Durch die dauerhafte Montage wird auch an kühlen Tagen oder in den Herbst- und Wintermonaten die wärmende Wirkung der Sonne reduziert, sodass Innenräume unter Umständen stärker geheizt werden müssen.

Stark reflektierende Sonnenschutzfolie bietet zwar bei Tageslichteinfall durch die Reflexion einen wirkungsvollen Sichtschutz, ist das Tageslicht weg verschwindet aber auch der reflektierende Effekt und damit der Sichtschutz. Außerdem können stark reflektierende Sonnenschutzfolien von Nachbarn als störend empfunden werden. Produkte mit einer stark reflektierenden Beschichtung eignen sich deshalb vor allem für Dachfenster, die nach oben abstrahlen.

Ob Sonnenschutzfolien die richtige Wahl sind, hängt von den Räumlichkeiten und ihrer Nutzung ab. In Wohnräumen ist meist eine Mischung aus beschichteten Fenstern und dem Einsatz von Rollläden, Rollos oder Plissees eine gute Entscheidung.

Sonnenschutzfolien innen oder außen anbringen?

Im Fachhandel werden Sonnenschutzfolien für den Innen- und Außenbereich angeboten. Eine Montage auf der Innenseite des Fensters reduziert den Hitzeschutz, da die Sonneneinstrahlung zunächst auf das Fenster trifft, bevor sie absorbiert oder reflektiert wird. Außen angebrachte Beschichtungen fangen die Wärme- und UV-Strahlung bereits ab, bevor sie auf die Scheibe treffen. Dies hat einen effektiveren Hitzeschutz zur Folge.

Sonnenschutzfolien, die außen auf die Scheibe aufgebracht werden, haben allerdings eine geringere Haltbarkeit als innenliegende Beschichtungen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Gewährleistung. Im Durchschnitt haben außen aufgebrachte Sonnenschutzfolien eine zu erwartende Haltbarkeit von fünf bis zehn Jahren, während innen angebrachte Varianten durchaus zehn bis fünfzehn Jahre halten können.

Selbstmontage oder Hilfe vom Fachmann?

Sonnenschutzfolien können maßgeschneidert für jedes Fenster beim Fachmann bestellt werden. Eine Selbstmontage ist bei vielen Produkten möglich, aber nicht immer ratsam. Viele Hersteller bieten eine fachgerechte Anbringung der Sonnenschutzfolien als zusätzliche Serviceleistung an oder setzen diese sogar voraus. Wer bereits Erfahrungen mit der Montage gesammelt hat, kann eine zugeschnittene Sonnenschutzfolie in Eigenregie auf herkömmliche Fenster aufbringen. Der optimale Sitz und mögliche Blasenbildung erfordern allerdings einiges an Geschick. Bei Dachfenstern und anderen schwer zugänglichen oder ungewöhnlich gestalteten Glasflächen kann der Fachmann die bessere Wahl sein.

Wichtig ist auch, zu beachten, dass viele Hersteller die Gewährleistung für das Produkt einschränken oder komplett aussetzen, wenn die Sonnenschutzfolie nicht vom Fachmann angebracht wird.

Muss der Vermieter seine Zustimmung geben?

Grundsätzlich dürfen Vermieter der Nachrüstung eines Sonnen- und Hitzeschutzes durch den Mieter nicht widersprechen, sofern sich dieser rückstandlos wieder entfernen lässt. Für Sonnenschutzfolien ist dies grundsätzlich der Fall. Sie würden also nicht der Zustimmung des Vermieters bedürfen. Anders kann der Fall liegen, wenn ein Produkt mit stark reflektierender Wirkung gewählt wird, das durch den Blendeffekt möglicherweise Nachbarn oder Passanten stören kann. In diesem Fall ist es möglich, dass die Montage ohne vorherige Genehmigung nicht zulässig ist.

Mieter sollten sich vor der Installation eines Sonnen- oder Hitzeschutzes im Vorfeld immer mit dem Vermieter besprechen und eine gemeinsame Lösung für ein kühleres Lüftchen in den Wohnräumen suchen.