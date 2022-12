Worauf man bei der Reinigung verschiedener Oberflächen und Böden achten sollte

DIY oder Profi? Warum Professionalität den Unterschied macht

In Büros, öffentlichen Einrichtungen, in Gewerbebetrieben und Schulen sowie in Miethäusern geben sich täglich zahlreiche Menschen „die Klinke in die Hand“. Selbst augenscheinlich saubere Geländer, Türgriffe und Wasserhähne oder Stühle können mit Keimen kontaminiert und damit gefährlich sein. Die Hygienereinigung in regelmäßigen Abständen ist daher nötig und sollte am besten von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Wenn man für sein Unternehmen eine Gebäudereinigung in Dortmund sucht, ist ein ortsansässiger Dienstleiste mit Know-how und Sachverstand die beste Wahl. Eine Gebäudereinigungsfirma weiß, worauf es in den einzelnen Bereichen und anhand der Oberflächenbeschaffenheit der Materialien ankommt. Erfahrene Gebäudereiniger

- schätzen die notwendigen Reinigungsintervalle präzise ein

- verwenden hochwertige Reinigungsmittel

- sind Kundendienstleister

- garantieren und haften für ihre Leistungen

- helfen dem Unternehmer, Zeit und Kosten zu sparen

Ein Gebäudereiniger hat in den vielen Jahren seiner Arbeit eine Routine entwickelt, die nichts als maximale Sauberkeit hinterlässt. Der Unternehmer braucht sich nicht eigenständig um Putzarbeiten und Hygienereinigungen zu kümmern, was ihm wiederum eine nicht zu unterschätzende Zeitersparnis verschafft.

Unterschiedliche Materialien - verschiedene Anforderungen

Teppichböden benötigen eine andere Reinigung als Parkett oder Laminat. Die Oberflächen von Massivholzmöbeln sind zwar pflegeleicht, müssen aber dennoch anders gereinigt werden als furnierte Schränke und Schreibtische. Stuhlpolster in Wartebereichen und in Büros, elektrische Geräte wie Drucker und Computer sowie die sanitären Anlagen brauchen jeweils eine andere Reinigung. Als Unternehmer und Gewerbetreibender muss man sich nicht mit diesen Herausforderungen beschäftigen, wenn man einen kompetenten Partner mit der Reinigung betraut. In diesem Fall bleiben Fauxpas durch ungeeignete Putzmittel aus und man hat die Sicherheit, dass alle Flächen wirklich hygienisch rein und bestens gepflegt sind.

Übrigens: Immer mehr Kleinunternehmen, Selbstständige und auch Privathaushalte nutzen die professionelle Reinigung. Das Ergebnis sorgt für höchste Zufriedenheit und man selbst kann seine wertvolle Zeit ins Kerngeschäft und in seine Freizeitaktivitäten investieren. Wer selbst putzt, macht entweder Überstunden oder muss die Zeit von seinem Kerngeschäft „abzwacken“.

Jede Branche benötigt ein individuelles Reinigungskonzept

Es gibt ganz unterschiedliche Hygienevorschriften für einzelne Branchen. Doch fernab dieser Tatsache besteht auch eine Gemeinsamkeit. Sauberkeit, die man sehen und fühlen kann, sorgt für den besten ersten Eindruck. Mitarbeiter haben in einem gepflegten Büro mehr Motivation als in Räumen, in denen der Fußboden klebt oder Staub auf den Oberflächen liegt. Für Kunden und Geschäftspartner ist dieser erste Eindruck ein essenzielles Entscheidungskriterium für oder gegen ein Unternehmen.

Wenn sich ein Sauberkeitsproblem wie im Falle der Albachtener Dreifachsporthalle verbreitet, ist dieser Umstand alles andere als positive Werbung. Dieses Problem ließe sich beheben, wenn ein Fachmann ein Reinigungskonzept erstellen und die Arbeiten in regelmäßigen Abständen vornehmen würde.

Die Anforderungen in den verschiedenen Branchen weichen enorm voneinander ab. Allgemeingültig ist die Tatsache, dass es keine Standardreinigung gibt und dass man individuell auf die Ansprüche und Besonderheiten der einzelnen Oberflächen eingehen muss. Hier zeigt sich der Unterschied zwischen Profis und Laien. Eine Gebäudereinigung spart nicht nur Zeit und Kosten, sie sorgt auch dafür, dass die Reinigung anhand der Anforderungen und Notwendigkeiten vorgenommen wird. In einem Bäckereibetrieb oder beim Arzt sind die Herausforderungen höher als in einem Fachgeschäft für Mode. In Schulen, Kitas und auf Behörden herrscht ein so hoher Publikumsverkehr, dass hier anders gereinigt werden muss als in einem Kleinbetrieb aus der Produktion.

Hinweis: Die Einholung eines persönlichen Angebots ist bei seriösen Gebäudereinigern kostenlos und unverbindlich. Daher sollten Unternehmen nicht zögern, einen Vergleich herzustellen und die Vorteile der Professionalität zu erkennen.

Ungeeignete Reinigungsmittel können zu Oberflächenschäden führen

Im Handel gibt es eine ganze Reihe an Universal-Reinigern, die man gleichermaßen für einen Holzboden und für Möbel verwenden kann. Auch Hausmittel wie Essig und Zitrone werden häufig empfohlen, ohne dass man über die möglichen Materialschäden informiert. Fakt ist, dass die Verwendung eines ungeeigneten Reinigers glänzende Flächen stumpf macht und Naturmaterialien wie Holz beschädigen kann. Durch oberflächliche Schäden wirken Möbel, Wände und Böden ungepflegt und verschmutzt - auch wenn sie eigentlich sauber sind. Wie kann man dem Problem vorbeugen? Auch hier gibt es nur einen wirklich effektiven Tipp. Wenn man die Gebäudereinigung einem Fachmann überlässt, muss man sich um diese und ähnliche Dinge nicht sorgen. Der Gebäudereiniger weiß, welche Behandlung einzelne Oberflächen benötigen und worauf es ankommt, wenn die Intervallreinigung mit dem Werterhalt des Mobiliars und der Raumausstattung gekoppelt werden soll.

Die Vorteile professioneller Reinigungen im Überblick

Wer seine wertvolle Zeit und die Reinigungskosten im Blick haben möchte, stellt eine Firma an. In vielen Branchen muss die Säuberung der Oberflächen außerhalb der Geschäftszeiten erfolgen. Für Gebäudereiniger ist das kein Problem, da sie arbeitszeitlich flexibel sind und auch in der Nacht, in den frühen Morgenstunden oder nach Geschäftsschluss aktiv werden. Man muss sich nicht selbst um die Beschaffung geeigneter Reiniger und Arbeitsmaterialien kümmern. Denn jeder Dienstleistungsvertrag versteht sich im Full-Service und beinhaltet die benötigten Reinigungsmittel.

Tipp: Die Reinigungsfirma stellt Rechnungen aus, die der Unternehmer wiederum bei der Steuer in den Betriebsausgaben geltend machen kann. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die bezahlte Mehrwertsteuer mit der einvernahmten Umsatzsteuer verrechnet wird.

Muss kein eigenes Personal für die Reinigung abgestellt werden, fallen keine zusätzlichen Personalkosten an. Jeder Unternehmer kann sich auf die zuverlässige Durchführung der Putz- und Pflegearbeiten verlassen, da spezialisierte Firmen über einen großen Mitarbeiterstamm verfügen. Alle Intervalle und die Einsatzzeit wird präzise mit dem Auftraggeber abgesprochen. Das Ergebnis ist eine saubere Firma, von der alle Mitarbeiter, Gäste, Kunden und Geschäftspartner begeistert sind. Den eigenen Arbeitstag kann man sich frei einteilen und seine ganze Zeit ins Kerngeschäft investieren. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich Sauberkeit auszahlt und dass die richtige Reinigung für eine längere Lebensdauer der Geschäftsausstattung sorgt.

Fazit: „Einfach mal Staub wischen“ oder den Fußboden kehren reicht für ein sauberes Ambiente nicht aus. Vielmehr stellt sich jedem Unternehmer die Frage, welche Arbeiten in welchen Abständen wirklich nötig sind. In einigen Branchen ist die spezielle Hygienereinigung in kurzen Abständen nötig. In anderen Branchen wiederum spielt die Grundreinigung die wichtigste Rolle, während zwischen Hygienereinigungen längere Abstände möglich sind. Egal in welchen Intervallen und in welchem Umfang die Böden und die Oberflächen geputzt werden müssen - die richtigen Reiniger, professionelles Gerät und viel Erfahrung sorgen für das perfekte Ergebnis und beugen Risiken von Reinigungsschäden vor.