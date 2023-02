Workout: Das solltest du vor jedem Training tun

Jeder, der trainiert, verfolgt damit ein Ziel. Sei es, dass er besser aussieht, Muskeln aufbaut, etwas für sein Wohlbefinden tut oder Verschleiß vorbeugt. Und auch, wenn das Training Spaß machen soll, so ist es doch ebenso wichtig, das Ganze ernst zu nehmen. Daraus folgt, dass man schon im Vorfeld bestimmte Regeln zu beachten hat. Denn nur so lässt sich sicherstellen, dass das Training auch effektiv ist und man außerdem die Gefahr von Verletzungen minimiert.

Für die richtige Musik sorgen

An sich ist es natürlich keine Pflicht, sich um eine musikalische Untermalung zu kümmern - und mancher mag es auch während des Trainings lieber ruhig. Dennoch kann etwas so vermeintlich Belangloses wie Musik tatsächlich positive Effekte auf den Trainingserfolg haben. Somit sollte man es auch als Ruhe liebender Mensch einmal damit versuchen und sich eine Playlist erstellen. Je nach persönlichem Geschmack kann es natürlich dauern, das Richtige für sich zu finden, denn nicht jedes Musikgenre eignet sich gleichermaßen zum Trainieren.

Wie man in Studien in den Vereinigten Staaten nachweisen konnte, passen für ein effektives Workout am Besten solche Musikstücke, die 120 - 140 Beats pro Minute aufweisen. Das wiederum bedeutet, dass etwa Hip-Hop, das 70 - 120 Beats pro Minute hat, nicht ganz so gut geeignet ist wie zum Beispiel House, Hands Up oder Hardstyle, die im Bereich zwischen 120 und 155 Beats pro Minute angesiedelt sind.

Ein Trainingstagebuch führen

Es gehört sicherlich zu den eher lästigen Aufgaben, aber wie oben bereits gesagt, sollte bei allem Spaß, der mit dem Training einhergeht, auch immer daran gedacht werden, dass man nur dann Erfolge erzielt, wenn man gleichzeitig auch eine gewisse Disziplin an den Tag legt. Und was würde sich besser dazu eignen als ein Trainingstagebuch? Dieses hat zunächst einmal den Vorteil, dass es eine zusätzliche Motivation darstellt, denn wer möchte schon eine Trainingslücke im Büchlein vermerken?

Des Weiteren hilft es aber auch dabei, sich zu steigern, denn in solch ein Tagebuch werden zum Beispiel auch die zuletzt verwendeten Gewichte eingetragen. Somit gerät man zudem nicht in Gefahr, zu vergessen, wie man beim letzten Mal trainiert hat. Auch Vergleiche mit Freunden sind so natürlich besser möglich. Man kann ein Trainingstagebuch ganz klassisch mit Stift und Papier führen. Alternativ hat man auch die Möglichkeit, auf beispielsweise Excel-Tabellen zurückzugreifen. Eine dritte Möglichkeit sind entsprechende Apps für das Smartphone beziehungsweise das Tablet.

Den Energiespeicher des Körpers auffüllen

Ein Körper braucht Energie. Das gilt ganz besonders dann, wenn er Leistungen bringen muss, wie es beim Training der Fall ist. Ansonsten ist er nicht in der Lage, so zu funktionieren, wie er soll, was unter anderem in Demotivation enden könnte. Um also gar nicht erst in die Verlegenheit zu kommen, früher aufhören zu müssen, weil der Körper ausgelaugt ist, ist es unverzichtbar, vor dem Training zu essen. Je nach körperlicher Konstitution kann das zwei Stunden vorher oder auch direkt vor dem Workout geschehen.

Wichtig dabei ist, dass die Pre-Workout-Mahlzeit den Körper in ausreichendem Maße mit Kohlenhydraten und Proteinen versorgt. Praktischerweise gibt es die verschiedensten Wege, das sicherzustellen. So kann man beispielsweise auf den klassischen Shake zurückgreifen, der aus Whey-Protein sowie Maltodextrin besteht; dieser wird üblicherweise schnell und auch gut vom Magen verdaut.

Nahrungsergänzungsmittel nutzen

Nahrungsergänzungsmittel, die auch Pre-Workout-Supplements genannt werden, sind im Gegensatz zum vorherigen Punkt zwar nicht notwendig. Das bedeutet aber nicht, dass man sie nicht doch nehmen kann, denn in ihnen befinden sich beispielsweise Beta Alanin, Koffein oder Kreatin. Diese Stoffe können tatsächlich eine Unterstützung sein, sodass sich im Training damit Höchstleistungen erzielen lassen. Allerdings gibt es auch hierbei wieder etwas zu beachten, damit sich der gewünschte Erfolg einstellen kann.

So sollte man diese Nahrungsergänzungsmittel nicht direkt vor dem Sport einnehmen, schließlich brauchen sie eine gewisse Zeit, bis sie den Weg zum Blut finden. Wer also zum Beispiel Guarana oder Extrakte aus Grüntee zu sich nimmt, sollte sicherstellen, dass das mindestens 30 Minuten vor dem Training geschieht. Denn dann hat er die Gewissheit, dass sie so wirken, wie sie sollen.

Aufwärmen, Teil 1: Erwärmen des Organismus im Allgemeinen

Ein nicht aufgewärmter Körper ist nicht ideal vorbereitet. Allerdings ist genau das wichtig, denn sowohl das Herz-Kreislauf-System als auch Muskeln, Sehnen, Bänder und Gelenke könnten sonst Schaden nehmen. Zudem ist das Aufwärmen auch als Startschuss für einen selbst zu sehen, mit dem man sich mental auf das Training vorbereitet. Und somit erhöht das Aufwärmen auch die für ein effektives Training nötige Motivation. Damit das Warm-Up so umfassend wie möglich ist, sollte es in zwei Teilen durchgeführt werden. Der erste Teil besteht aus dem Erwärmen des Organismus im Allgemeinen, auch „Globales Aufwärmen“ genannt.

Um den Körper in diesem Schritt aufzuwärmen, ist ein fünf- bis zehnminütiges Programm nötig. Dies kann beispielsweise daraus bestehen, dass man auf dem Laufband läuft - hierbei kann man die verschiedenen Einstellungen nutzen, damit keine Langeweile aufkommt. Ebenfalls gut geeignet für das globale Aufwärmen ist ein Ergometer, auch hier sind unterschiedliche Programme einstellbar. Das dritte hier genannte Gerät stellt das Rudergerät dar. Und natürlich kann man die Geräte auch abwechselnd verwenden.

Aufwärmen, Teil 2: Erwärmen der Zielmuskulatur

Es reicht allerdings nicht, dass der Körper aufgewärmt ist. Stattdessen muss man vor allem diejenigen Muskeln, die man mit dem Training ansprechen möchte, mit komplexeren Übungen vorbereiten. Wichtig hierbei ist allerdings, sich nicht auszupowern; schließlich geht es lediglich darum, den Körper aufzuwärmen, die Muskeln vorzubereiten und das Herz auf eine höhere Schlagfrequenz zu bringen.

Entsprechend arbeitet man bei diesem Teil des Aufwärmens, der auch „Dynamisches Aufwärmen“ genannt wird, eher mit dem eigenen Gewicht sowie mit geringen Trainingsgewichten. Durchführende Übungen können zum Beispiel Gesprungene Kniebeugen, Highkicks und Ausfallschritte sein. Es ist hierbei dafür zu sorgen, dass möglichst viele Muskelfasern aktiviert werden, was dadurch sichergestellt wird, dass man den kompletten Bewegungsradius in Anspruch nimmt.

Für eine ausreichende Hydratisierung sorgen

Unter Hydratisierung - auch Hydration beziehungsweise Hydratation genannt - versteht man das Anlagern von Wassermolekülen. Die Muskulatur eines Menschen besteht überwiegend aus Wasser und so gilt, dass die Leistungsfähigkeit abhängig vom Hydratisierungsgrad ist. Es wird empfohlen, dass man vor dem Training um die 650 Milliliter Wasser trinkt.

Wie mit den Nahrungsergänzungsmitteln auch ist davon abzuraten, die genannte Menge an Wasser direkt vor dem Training zu sich zu nehmen. Stattdessen sollte man die 650 Milliliter über einen Zeitraum von einer Stunde zu trinken. Grund dafür ist, dass man sonst alles wieder über den Urin verliert, denn das Wasser braucht tatsächlich eine gewisse Zeit, um sich im Körper auszubreiten. Übrigens: Es müssen nicht genau 650 Milliliter sein, denn wie viel Wasser sich im Gewebe befindet, hängt auch zum Beispiel von Faktoren wie dem Alter, der Körpergröße, dem Geschlecht und dem Gewicht ab.