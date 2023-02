Zauntrends 2023 – diese Zäune sind besonders beliebt

Blickdichte Zäune aus Metall

Niemand lässt sich gerne auf der Terrasse auf den Teller schauen, doch während in den letzten Jahren die Zäune noch weniger ein Sichtschutz gewesen sind, wird sich dies nun ändern. Ein Blick auf die Trends für 2023 zeigt, dass blickdichte Zäune aus Metall ganz oben auf der Liste stehen. Ein Klassiker ist dabei der Doppelstabmattenzaun, der auch in Kombination mit einem Sichtschutz aufgebaut werden kann und ein stabiles Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Viele Grundstücksbesitzer entscheiden sich dafür, den blickdichten Zaun nur an bestimmten Bereichen zu integrieren, beispielsweise als Schutz an den Seiten der Terrasse oder vor dem Carport. Kreativität ist durchaus möglich. Wer beispielsweise nur einzelne Vollsichtschutzzaunfelder integrieren möchte, kann dies ebenfalls umsetzen. Je nach Modell sind die Zaunfelder mit Lamellen ausgestattet, die in einem unterschiedlichen Abstand zueinander stehen. Abgerundet wird der Sichtschutz dann durch die passenden Tore, die es unter anderem hier gibt: https://stop-kunstschmiede.eu/tore-aus-polen/.

Spannend ist der Aspekt, dass viele der Metallzäune 2023 in Holzoptik angeboten werden. Der Zaun selbst ist dabei komplett aus Metall gefertigt. Durch die neuen Technologien lässt sich auf das Metall allerdings eine Optik aufbringen, die Holz entspricht. Die Zäune vereinen die ansprechende Optik von Holz als natürlichem Material und die einfache Pflege von Metall.

Elemente aus Stein bei den Zauntrends 2023

Im Rahmen der Modernisierung der Immobilie oder auch einfach bei der Suche nach einem neuen Zaun wird 2023 sehr gerne auf Elemente aus Stein zurückgegriffen. Ein Comeback feiert die klassische Steinmauer. War sie früher noch die erste Wahl rund um ein Grundstück, galt sie eine lange Zeit als zu kühl. Im Rahmen der modernen Elemente bei Haus und Grundstück wird sie nun wieder sehr gerne eingesetzt.

Aber auch Gabionen sind sehr gefragt, da sie sehr viel Flexibilität mit sich bringen. Die Gabionenwände lassen sich individuell füllen. Gerne verwendet werden 2023 Steine in verschiedenen Farben. Interessant ist die Möglichkeit, durch den Einsatz von Ziegeln in den Körben der Gabionen gleichzeitig einen Raum für Insekten zu schaffen. Wer noch mehr für die Natur tun möchte, kann sich auch nach bepflanzbaren Zaunelementen umsehen. Hier ist es möglich, Teile des Zauns mit Pflanzen zu versehen. Gerne eingesetzt werden Rankpflanzen. Über die Jahre hinweg bildet sich so ein kleines Natur-Paradies, das in einem ansprechenden Kontrast zu den Steinen in den Gabionen steht.

Eine beliebte Variante ist es, nur einzelne Zaunelemente aus Gabionen zu setzen und dazwischen mit Holz oder Holzoptik zu arbeiten. Dies lockert das Gesamtbild auf.

Der Schmuckzaun bleibt ein Klassiker

Mein Haus, mein Garten, mein Zaun – auch im Jahr 2023 wird viel Wert auf die Optik gelegt und daher sind Schmuckzäune nach wie vor ganz oben auf der Liste der Trends zu finden. Eine schöne Sache ist, dass bei vielen Anbietern Schmuckzäune ganz nach den eigenen Wünschen in Auftrage gegeben werden können. Der Schmuckzaun ist ideal für alle Immobilienbesitzer, die auf der Suche nach schön gestalteten Zaunfeldern sind. Er wird als Rahmen für ein gepflegtes Haus und einen schönen Garten angesehen.

Neben den zahlreichen Details, die Schmuckzäune zu bieten haben, sind die Modelle inzwischen auch robust und haltbar. Varianten aus Holz sind sehr pflegeintensiv, können aber mit etwas handwerklichen Geschick auch selbst gebaut werden. Umso eher wird dazu übergegangen, sich für Lösungen aus Stahl zu entscheiden. Feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführungen lassen sich außerdem hervorragend reinigen.

Passend zu den Schmuckzäunen, darf das Tor nicht fehlen. Schiebetore oder elektrische Tore gibt es ebenfalls im Schmuckdesign. Wer es lieber ganz klassisch mag, der kann sich für ein Tor entscheiden, das aus zwei Seiten besteht und sich nach innen oder außen von Hand öffnen lässt.

Auch Zäune richtige absichern

Gerade nach der Entscheidung für einen neuen Zaun ist die Frage wichtig, wie dieser auch gut abgesichert werden kann. Unfallschäden werden nicht immer von der Versicherung übernommen. Die Kosten für einen Zaun sind nicht zu unterschätzen. Es ist besonders ärgerlich, wenn es dann zu Schäden kommt, diese aber nicht von der Versicherung getragen werden. Ein Blick auf die Versicherungsbedingungen zeigt, ob der Zaun in der Gebäudeversicherung enthalten ist oder ob hier eine Nachbesserung erfolgen sollte.

Die Zauntrends 2023 sind vielseitig und abwechslungsreich und bedienen dabei jeden Geschmack. Es bleiben kaum Wünsche offen – gleichzeitig stehen Langlebigkeit, Robustheit und ein gewisser Sichtschutz für mehr Privatsphäre im Vordergrund.