So funktionieren moderne Inkassodienstleister aus dem Internet

Für viele Unternehmen und Gewerbetreibende ist das Beitreiben von Außenständen eine lästige und zeitraubende Angelegenheit. Dienstleister aus dem Internet können einem das Inkasso jedoch enorm erleichtern. Wie diese Inkassodienstlsieter funktionieren, erklären wir in aller Kürze am Beispiel von inkasso-flat24. de hier.

Säumige Kunden sind für praktisch jedes Unternehmen ein großes Problem. Neben dem Ärger darüber, dass ein Kunde eine berechtigte Forderung nicht bezahlt, entstehen auch noch erhebliche Kosten für die Beitreibung der Forderung. Geld wird damit in vielen Fällen ausgefallenem Geld hinterher geworfen. Der Verlust kann sich dadurch erheblich vergrößern. Inkassodienstleister wie Inkasso-Flat24 können da Abhilfe schaffen. Sie übernehmen das Forderungsmanagement eines Unternehmens zum planbaren Festpreis. Damit wird das Kostenrisiko praktisch ausgeschlossen bzw. ganz erheblich minimiert. Alle notwendigen Kosten hat schließlich der Schuldner zu tragen. Inkasso-Flat24 kümmert sich um die außergerichtliche Forderungsbeitreibung und veranlasst bei Bedarf ein gerichtliches Mahnverfahren sowie die anschließende Zwangsvollstreckung. Das Unternehmen muss sich also um nichts mehr kümmern und spart so auch jede Menge Zeit und kostbares Personal, das dann für wichtigere Dinge eingesetzt werden kann. Über Inkasso-Flat24 sind darüber hinaus aber auch Bonitätsauskünfte, Handelsregister-Auszüge und die Ermittlung von Anschriften möglich.

Inkasso ganz einfach, aber sehr effektiv

Nutzt ein Unternehmen einen Inkassodienstleister muss es sich um die Beitreibung seiner Forderungen keine Gedanken mehr machen. Das komplette Forderungsmanagement erledigt dann der Dienstleister für sie. Sollte ein Schuldner zahlungsunfähig sein, übernimmt Inkasso-Flat24 auch das Überwachungsverfahren und hält Kontakt mit dem Schuldner. Durch konkrete Verhandlungen kann oft erreicht werden, dass er zumindest kleine Raten bezahlt und auf diese Weise schließlich seine Schuld samt Kosten begleicht. Das gesamte Inkassoverfahren funktioniert denkbar einfach und ist klar strukturiert. Ein Unternehmen muss lediglich ein Dienstleistungspaket buchen und kann dann eine entsprechende Vollmacht erteilen und den Dienstleister mit dem Management der Forderung beauftragen. Je nach gebuchtem Paket sind dabei jeweils unterschiedlich viele Fälle zur Bearbeitung möglich. Versteckte Kosten gibt es nach Auskunft des Dienstleisters nicht. Sollte der Umfang eines Pakets nicht ausreichen, kann jederzeit ein größeres Paket nachgebucht werden. Die Vorteile für ein Unternehmen liegen damit ganz klar auf der Hand. Es behält jederzeit seine Kosten im Blick und läuft nicht Gefahr, dass diese plötzlich aus dem Ruder laufen. Außerdem ist es möglich den aktuellen Stand eines Inkassoverfahrens jederzeit online zu verfolgen. Keine Frage: Inkassodienstleister sind eine sehr smarte und effektive Einrichtung, von der die Wirtschaft ganz allgemein enorm profitieren kann.