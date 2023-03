Kultur von Frauen für Frauen

Berührend und aufwühlend

Noch bis zum 12. März ist im Stadtmuseum Münster die Austellung "Was ich anhatte..." zu sehen: Sie arbeitet die Erfahrungen von zwölf Frauen auf, die sexualisierte Gewalt erlebt haben und zeigt anhand von originalen Kleidungsstücken persönliche Erfahrungen. Täglich von 12 bis 16 Uhr begleitet ein Netzwerk von Fachleuten die Ausstellung und bietet Gesprächsmöglichkeiten an, da die Ausstellung als aufwühlend empfunden werden kann.

bis 12. März

dienstags bis freitags 10-18 Uhr

samstags/sonntags 11-18 Uhr

Eintritt frei

Mehr Infos hier

Freier Eintritt ins Museum

Glasmalerei ist aktuell das Thema in der Mettinger Draiflessen Collection: Das Haus mit der eindrucksvollen Architektur zeigt Bleiglasfenster mit allegorischen Motiven, die 1939 für das C&A-Warenhaus in Utrecht entstanden sind. Zum internationalen Frauentag (8. März) gewährt das Museum Frauen freien Eintritt in die Sonderausstellung der Werke des Roermonder Kunstglasers Joep Nicolas.

8. März (Mittwoch)

geöffnet 11-17 Uhr

Mehr Infos hier

Vortrag von Barbara Schock-Werner

Eine erfolgreiche Frau in einer Männer-Domäne ist am Mittwoch (8. März) beim Verband "Frau und Kultur" in Münster zu Gast: Die ehemalige Kölner Dombau-Meisterin Prof. Barbara Schock-Werner erläutert in einem Vortrag, wie es um den Wiederaufbau der Kathedrale Notre Dame in Paris bestellt ist.

8. März (Mittwoch)

14.30 Uhr

Restaurant "Zum Himmelreich" Münster

13 Euro für Mitglieder, 16 Euro für Gäste

Mehr Infos hier

Frauengeschichte(n)

Was musste man als Frau getan oder geleistet haben, um einen Platz an der Wand oder in der Vitrine des Stadtmuseums Münster zu bekommen? Dieser Frage geht eine Führung anlässlich des Frauentags nach. Kurzweilig soll es werden, wenn der Rundgang auf den Spuren von Frauen in der Stadtgeschichte Münsters unterwegs ist und dabei zeittypische Frauenbilder und beeindruckende Biografien streift.

8. März (Mittwoch)

16 Uhr

Stadtmuseum

Münster

3 Euro

Podiumsdiskussion "Frauen und Religion"

Das Spannungsfeld "Frauen und Religion" steht im Mittelpunkt einer Podiumsdiskussion an der Universität Münster am 8. März (Mittwoch): Botaina Azouaghe (Zentrum für Islamische Theologie, WWU Münster), Prof.in Dr. Birgit Klein (Hochschule für jüdische Studien Heidelberg), Marita Günther (Religionswissenschaft, Philipps-Universität Marburg), Prof.in Dr. Eve-Marie Becker (Ev. Theologie, WWU Münster) und Prof.in Dr. Judith Könemann (Kath. Theologie, WWU Münster) tauschen sich über das Thema kontrovers aus.

8. März (Mittwoch)

16.15-17.45 Uhr

Raum JO1/Johannisstraße 4

Münster

Mehr Infos hier

"Mehr Frauen auf der Bühne"

Ausschließlich Musikerinnen konzertieren am 8. März (Mittwoch) in Ahlen: "Each for equal" lautet der Titel des Konzertabends mit Akteurinnen der Schule für Musik im Kreis Warendorf, die sich als Solistinnen und in Ensembles Werken vom Barock bis hin in die Moderne genähert haben.

8. März (Mittwoch)

19 Uhr

Haus Sandgathe

Ahlen

Eintritt frei

Mehr Infos hier

Lesung mit Humor und Gitarre

Viel Musik, Humor und eine eigenwillige Gitarre verspricht die Lesung von Leonie Faber alias Claudia Brendler am Freitag (10. März) in Greven: Die Autorin liest aus ihrem Roman "Die Zeitenbummlerin", einer Rad-Novel, die den Weg ihrer Protagonistin zu ihren eigenen Grenzen und darüber hinaus nachzeichnet.

10. März (Freitag)

20 Uhr

Stadtbücherei

Greven

8 Euro

Mehr Infos hier

Auf den Spuren münsterischer Poetinnen

Über den Weltfrauentag hinaus ist der neue Audiowalk durch Münster spannend: Unter dem Titel „Walk like a [female*] poet“ hat die LWL-Literaturkommission einen etwa 60-minütigen Walk veröffentlicht, der auf den Spuren von fünf Schriftstellerinnen verschiedener Epochen durch Münsters Innenstadt führt, heißt es in einer Mitteilung. Die Route verläuft entlang verschiedener Gebäude und öffentlicher Plätze, die mit dem Leben und Schreiben der Autorinnen Annette von Droste-Hülshoff, Clara Ratzka, Katharina Schücking, May Ayim und Mathilde Franziska Anneke verbunden sind. Ziel des Projekts ist es, das Wirken dieser Autorinnen direkt dort sichtbar und erlebbar zu machen, wo sie eine prägende Zeit ihres Lebens verbracht haben: mitten in Münster.

„Es freut mich sehr, dass wir Sarah Giese und Gabriele Brüning als Sprecherinnen für dieses Projekt gewinnen konnten“, sagt Freya Morisse, die den Audiowalk konzipiert hat. „Walk like a [female*] poet“ ist längerfristig und kostenfrei abrufbar. Die Hörer:innen können jederzeit starten - sie benötigen nur ihr Smartphone und ein paar Kopfhörer. Der GPS-basierte Walk wird in der App „Echoes“ bereitgestellt. Wer sich lieber ohne GPS und App auf den Weg machen möchte, kann die Audiodateien ab dem 8. März auf der Homepage der Literaturkommission herunterladen. Dort finden sich auch weitere Informationen rund um das Projekt.



Der Audiowalk wird von der LWL-Literaturkommission in Kooperation mit dem Kulturgut Haus Nottbeck bereitgestellt. Besucher:innen des Kulturguts können den Walk auf Hörinseln auf dem Außengelände anhören.