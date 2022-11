Adventsüberraschungen im Radio

Vorweihnachtszeit=Geschenke-Such-Zeit: Tipps und Anregungen zum Start in das 1. Adventswochenende gibt es am Freitag (25.November) von und mit verschiedenen Kreativen aus Münster. In der Radiosendung „Gila Gila“, unterhaltsam moderiert von Gila Marali und Peter Sauer.

Was hat Münster mit Osnabrück zu tun? Welcher „Odeon“-DJ brachte Techno erstmals in die Charts? Wie lange braucht es, ein Bluesalbum aufzunehmen? Antworten gibt es in der neuen Ausgabe von „Gila Gila“ am Freitag (25. November) um 18.02 Uhr auf OS-Radio104,8. Die Moderatoren Gila Marali und Peter Sauer beschäftigen sich unter dem Thema „Adventsüberraschungen“ mit dem gebürtigen Münsteraner Westbam und Showmoderator Adam Riese, Singer-/Songwriterin Ilona Koenig, der Buchkooperation von Stadtchronist Henning Stoffers und Fotograf Thomas Hölscher, dem Advents-Grammophon des „Trio Größenwahn“, dem Comeback der Gothik-Waver „Burn“ aus Kinderhaus, dem funkigen Soul von Jacqueline Weber aus Wolbeck und dem Einfluss von Eric Clapton auf „The Bluesanovas“. In Münster kann man den Bürgerfunksender OS-Radio 104,8 über das kostenlose Webradio empfangen, online unter www.radio.de/s/osradio.