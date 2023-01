Ausdruck von Hoffnungslosigkeit

Felix Nussbaum, geboren 1904 in Osnabrück, ist heutzutage einer der bedeutsamsten jüdischen Künstler der NS-Zeit. Schon als Kind war seine künstlerische Begabung auffällig und er wurde stets von seinen Eltern gefördert.

Mit 16 Jahren zog er nach Hamburg, um dort Kunst an der Hamburger Kunstgewerbeschule zu studieren. Während seines Aufenthalts in Hamburg lernte er seine ­spätere Frau Felta Platek kennen.

Felix Nussbaum und seine Frau tauchen unter

Bis zum Machtaufstieg der Nationalsozialisten lebten beide in Berlin, wo Felix Nussbaum viele Bilder malte. Schon in einigen dieser Arbeiten ließ sich seine Gefühlslage der Verzweiflung angesichts des Aufstiegs der Nationalsozialisten erkennen. Aufgrund der sich zuspitzenden Lage in Deutschland flüchtete das Paar und lebte abwechselnd in Brüssel und anderen Städten Belgiens, um den Nationalsozialisten zu entkommen. Doch auch dort musste das Ehepaar ab 1942 immer wieder bei Bekannten untertauchen.

In dieser Zeit entstanden Felix Nussbaums beeindruckendste Bilder, in denen sich seine Gefühle von ­Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit widerspiegeln. Am 20. Juni 1944 wurden er und seine Frau in Brüssel verhaftet und anschließend nach Auschwitz deportiert. Dort wurden sie ermordet, ihr ­Todesdatum ist bis heute nicht bekannt.

Einer der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts

Felix Nussbaums Werke wurden erst Jahre später von seiner Cousine wieder­entdeckt. Heute wird der Großteil seiner Bilder im ­Felix-Nussbaum-Haus in Osnabrück ausgestellt, um die Arbeit eines der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.