„Erst im Springen kam der Erfolg“

Als er noch ein kleiner Junge war, ist Philipp Hartmann nur in Dressur-Prüfungen gegangen und war im Gegensatz zu seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen erfolglos. Am Ende gab es immer nur eine braune Schleife.

Erst als er etwas später zum ersten Mal in einem Parcours angetreten sei, habe es endlich Klick gemacht und er habe seinen ersten Erfolg in der Tasche gehabt, berichtet er in einem Gespräch mit den Klasse!-Reporterinnen. So kam es, dass Philipp Hartmann mehr Interesse am Springsport entwickelte.

Aktuell kümmert sich der Münsteraner um 16 Pferde seines Chefs Ludger Beerbaum und ist in Vollzeit als Berufsreiter tätig. Er kann mehrere Siege in schweren Prüfungen für sich verbuchen und ist dafür auch mit dem Goldenen Reiterabzeichen ausgezeichnet worden. Dies sei auch einer seiner schönsten Momente in seiner bisherigen Reiter-Karriere gewesen, berichtete er. Dies habe er in einer Überraschungsaktion während der Westfalenwoche in Münster-Handorf erhalten.

Philipp Hartmann ist nun auch schon seit mehren Jahren beim großen Turnier in der Halle Münsterland dabei. Dort hat ihn das Publikum oft beim Kostümspringen gefeiert. Seit seinem ersten Kostüm-Springen verkleidet er sich gern als Sänger. Er startete zum Beispiel als Cro. Als Helene Fischer habe er vor drei Jahren besonders viel Aufmerksamkeit bekommen, verriet er. Die Zuschauer hätten ihn in seinem hautengen roten Kostüm und mit der blonden Perücke geliebt.

Die Schülerinnen fragten Philipp Hartmann auch nach seinem Erfolgsgeheimnis oder einem Glücksbringer. „Es sei alles nur Routine“, meinte er.