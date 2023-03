Hobby-Horsing und Fanclub

Dass sie pferdesportbegeistert sind, versteht sich von selbst. Doch „Just We“ möchte mehr. Die jungen Reiterinnen und Reiter wollen etwas bewegen – und die Jugendarbeit in Westfalen im Reitsport fördern. Den Klasse!-Reporterinnen erzählte „Just we“ von der Team-Arbeit.

Die Gruppe nennt sich kurz „Just We“. Dahinter steckt eine bunt gemischte, vor allem aber engagierte Truppe von jungen Reiterinnen und Reitern aus Westfalen. Sie haben sich vorgenommen, nicht einfach nur sportlich aktiv zu sein. „Wir möchten die Jugendarbeit in der Region fördern, ihnen Hilfestellung geben und tolle Ideen gemeinsam entwickeln und umsetzen“, sagt der Sprecher des Teams, Noel Schlees.

Beim Agravis-Cup nahm sich eine Abordnung des Teams Zeit für die Klasse!-Reporterinnen. Noel Schlees und seine Mitstreiter erläuterten den Nachwuchs-Reporterinnen, worauf es bei ihrer Arbeit ankommt. „Wir verstehen uns als Ansprechpartner für die Jugend“, erklären sie. Junge Leute aus dem Reitsport sollen zusammengebracht werden, damit die gemeinsam brainstormen, welche Aktionen in den Vereinen für Kinder und Jugendlichen auf den Weg gebracht werden können.

Ansprechpartner für die Reiterjugend

Angefangen hat alles im Jahr 2001. Eine Reihe motivierter junger Leute aus allen Disziplinen der Reitsportszene taten sich vor über 20 Jahren zusammen, um gemeinsam die Jugendarbeit zu stärken. Inzwischen hat es einen Generationenwechsel bei „Just We“ gegeben. Unterstützt werden die jungen Reiterinnen und Reiter von Jugendbildungsreferentin Judith Schleicher. Sie berät das Team, unterstützt sie bei der Umsetzung von Veranstaltungen und hält ein Auge auf die Finanzierbarkeit.

Hobby-Horsing-Festival

Die Bandbreite der Aktionen ist breit. „Just We“ hat bereits einen Tag für Flüchtlingskinder organisiert. „Wir haben in Appelhülsen ein Ponyreiten angeboten – dazu gehörte auch das Putzen der Pferde“, schildert Noah Schlees. Richtig eingeschlagen hat ein Hobby-Horsing-Festival im Jahr 2021. „Das Festival wurde erst belächelt, aber wir hatten einen richtig tollen Tag“, erinnern sich die Organisatoren. 80 Teilnehmer gingen mit über 100 Steckenpferden in den Disziplinen Dressur, Springen und Geschicklichkeit an den Start.

Beim Agravis-Cup war „Just We“ übrigens auch im Einsatz. Die Gruppe hat den beste Fanclub bei der Bauernolympiade gekürt. Drei Teams waren auf den Tribünen unterwegs. Bewertet wurde, wie kreativ die Fans waren, ob sie stimmgewaltig mit Schlachtrufen anfeuerten und wie fair sie am Ende auch gegnerische Teams unterstützten.

Das „Just We“-Team freut sich über Unterstützung. Wer zum Sprecherteam dazugehört, findet sich auf den Seiten des Pferdesportverbandes Westfalen: www.pferdesport-westfalen.de/jugend/just-we.