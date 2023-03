Klasse!-Reporterinnen beim Agravis-Cup 2023 Hier mit Ingrid Klimke am WN-Stand.

Wenn Ingrid Klimke in der Halle Münsterland von einem Turnierplatz zum anderen unterwegs ist, dann muss sie ihre Cap zuweilen tief ins Gesicht ziehen. Sonst wird sie überall angesprochen. Eigentlich tauscht sich die Münsteranerin gern mit Fans und Freunden oder den Reitern aus. Doch wenn offizielle Termine anstehen, bleibt kaum Zeit für Small Talk.

Beim Agravis-Cup ist In­grid Klimke gleich in mehreren Wettbewerben an den Start gegangen. Sie stand für Autogramme zur Verfügung. Und den Klasse!-Reporterinnen schenkte die Münsteranerin ebenfalls Zeit und beantwortete ihre Fragen.

War es schon immer ihr Plan, Turnierreiterin zu werden?

Ingrid Klimke: Eigentlich wollte ich zunächst Grundschullehrerin werden. Aber der Schulalltag ist schwer mit Turnieren zu vereinbaren. Und dann habe ich mich entschieden, Reiterin zu werden.

Sind Sie stolz, dass Ihre Töchter in Ihre Fußstapfen treten? Und: Sind Sie streng mit ihnen?

Klimke: Ich bin sehr stolz und total froh, dass wir das gleiche Hobby teilen. Es wäre schlimmer, wenn ich auf den Fußballplatz müsste als auf den Reitplatz. Und ja: Ich bin auch streng, weil ich eine Perfektionistin bin. Die Mädels wissen genau, dass ich gerade auf Kleinigkeiten achte. Aber ich versuche auch immer zu sagen: Locker bleiben.

Wie war es, als Sie das erste Mal in Münster auf einem Turnier geritten sind?

Klimke: Ich weiß, dass ich das erste Mal Mannschaft geritten bin. Ich war etwa 16 Jahre alt und bin das erste Mal bei der Bauernolympiade dabei gewesen. Ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr stolz war.

Klasse!-Reporterinnen beim Agravis-Cup Interview mit Ingrid Klimke Janne Ottmann stellt eine Frage Foto: Rayen

Wie oft üben Sie eine Kür?

Klimke: Bis eine Kür steht, ist ganz viel Arbeit und Zeit erforderlich. Zunächst werden einzelne Teile geübt, dann wird das Puzzle zusammengesetzt. Ich reite die Kür zu Hause so oft, bis wirklich alles gut läuft. Denn was zu Hause nicht perfekt klappt, funktioniert auch auf dem Turnier nicht. Die Pferde sollen die Kür sogar auswendig können. Wenn die Musik läuft, weiß Franziskus schon beim ersten Ton, was Sache ist. Er trabt Vollgas los. Die Pferde mögen die Musik und tanzen mit.

Wenn Sie sich heute entscheiden müssen zwischen Dressur und Vielseitigkeit …

Klimke: … könnte ich das nicht. Wenn ich eine tolle Kür reite, dann macht mir die Kür richtig Spaß. Und wenn ich einen tollen Geländeritt mache, dann macht auch der richtig viel Spaß. Da ist viel Adrenalin, Spannung und Abenteuer dabei.

Wie eng ist der Austausch zu Ihren Pferdepflegern?

Klimke: Carmen Thiemann ist meine gute Seele im Stall. Wir arbeiten seit 25 Jahren zusammen. Carmen ist die beste Freundin der Pferde. Für mich sind Ihre Beobachtungen fürs Training ganz wichtig. Sind die Pferde glücklich? Haben die Pferde gut geschlafen? Hat einer schlecht gefressen?

Klasse!-Reporterinnen beim Agravis-Cup Interview mit Ingrid Klimke Foto: Rayen

Sie haben schon fast alles gewonnen. Was haben Sie für Ziele?

Klimke: Mein Ziel ist es, aus jedem Pferd das Beste rausholen. Für meine Stute „First Class“ war der Ritt in Münster für ihre Verhältnisse schon richtig gut. Aber ich weiß natürlich noch ganz viele Sachen, die wir besser machen können. Es geht darum, mit dem jeweiligen Pferd zu arbeiten und es besser zu machen machen. Dabei geht es mir weniger um die Medaillen, sondern die Freude, Pferde auszubilden. Wenn ich ein junges Pferd bekomme, habe ich Hoffnungen, Ideen – und die setze ich dann Schritt für Schritt um.

Ihr Bruder Michael reitet auch. Gibt es einen Konkurrenzkampf?

Klimke: Nein. Wir arbeiten zusammen. Er guckt bei mir, ich bei ihm. Wir schicken uns Videos. Wir überlegen gemeinsam, wie wir die Pferde verbessern können. Das ist ein enges, vertrautes Verhältnis. Keine Konkurrenz!