Sehnsucht nach grenzenloser Freiheit

Als Nelly Toll die „Mädchen im Feld“ malt, ist sie acht Jahre alt. Sie hatte nicht die Erlaubnis, das Zimmer zu verlassen und nach draußen zu gehen.

Zu groß war die Gefahr, von den Nazis entdeckt und in ein Konzentrationslager verschleppt zu werden. Folglich hockte Nelly mit ihrer Mutter in einem Versteck in Lemberg, dem heutigen Lwiw in der Ukraine.

Dort malte das Mädchen fröhliche Bilder, von denen sie sich wünschte, sie seien Realität. Sie wollte mit der Freundin über die Wiese laufen.

Ihre Sehnsucht nach Freiheit und den Wunsch nach einem schönen Leben ohne Bedrohungen und Einschränkungen brachte sie aufs Papier.