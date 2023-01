Zugang mit Emotion

Musik hat ihr Leben gerettet. Das berichten immer wieder Zeitzeugen, die den Holocaust überlebt haben. Unser Klasse!-Reporter Emanuel Bairu hat in einem Kommentar zusammenfasst, warum er Musik so wichtig findet, dass sie auch im Geschichtsunterricht verwendet werden sollte.

Ein unangenehmer Geruch liegt in der Luft. Hunger und Elend so weit das Auge reicht. Plötzlich ertönt fröhliche Orchestermusik.

Eine skurrile Situation, die man sich heute kaum vorstellen kann. Doch solche grotesken Szenen haben sich während des Nazi-Regimes in Konzentrationslagern abgespielt. Musik war damals in vielen Lagern in den Alltag eingebunden. Aus Mangel an Musikern wurden auch Häftlinge zum Musizieren gezwungen und in Orchester einberufen.

Die Musik hat Alma Rosé das Leben gerettet. Wegen ihres Talents mit der Geige durfte sie den Block des berüchtigten Joseph Mengele, wo ihr der Tod bevorstand, verlassen und im Mädchenorchester in Auschwitz mitspielen. „Wenn wir nicht gut spielen, kommen wir ins Gas“, sagte sie.

Musik schenkte Hoffnung

Es gab noch eine zweite Seite der Musik. Häftlingen sangen verbotene Lieder oder spielten heimlich Konzerte. Diese Musik schenkte ihnen Hoffnung und war eine Möglichkeit für sie, den traumatischen Alltag zu verarbeiten. Ein Beispiel hierfür ist Ilse Weber. Sie komponierte und sang im KZ Theresienstadt als Krankenschwester Trostlieder für Kinder. Sie schenkte mit ihrer Musik Hoffnung und Aufmunterung in einem traurigen Alltag.

Doch was macht diese Musik mit uns, die den Holocaust nicht erlebt haben und seine Schrecken nur vorstellen können?

Musik gibt Opfern eine Stimme

Erst mal gibt sie den Opfern eine Stimme und lässt ihre Geschichten zum Leben erwachen. Darüber hinaus kann die Musik berühren. Sie weckt Emotionen. Kunst, Musik insbesondere, kann intensivere Gefühle auslösen. Keine Wörter dieser Welt können das Leid und Elend des Holocaust wirklich beschreiben. Musik lässt uns die Atmosphäre und Gefühle der Opfer aber fühlen.

Aus diesem Grund kann Musik helfen, den Holocaust niemals zu vergessen. Holocaust-Lieder sollen im Geschichtsunterricht zum Thema werden. Menschen, die sich über die Vergangenheit informieren wollen, können sich die Lieder von einst bei Youtube anhören.

Die Musik ist dabei effektiv. Sie vermittelt Gefühle direkt. Man muss keinen komplizierten Fachtext verstehen oder Hunderte unbegreifliche Zahlen und Fakten verarbeiten. Musik entwickelt eine Sensibilität für den Holocaust. Das soll nicht heißen, dass wir zu Aufklärung und Bildung nur noch Musik nutzen sollten. Sie kann ergänzend zu fachlichen Texten und Fakten eingesetzt werden. Damit wir uns ein umfassenderes Bild von den ­Geschehnissen damals machen können.