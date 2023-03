Zuständig fürs tierische Wohlbefinden

Die Arbeit am Stall ist ihr Leben. Mit ihrem Jack-Russell-Terrier „Sissi“ verbringt die 31-jährige Pferdepflegerin Silvia Reubold jeden Tag im Stall von Tim Rieskamp-Goedeking. Der reiste mit seinen Pferden zum Agravis-Cup nach Münster. Im Stall in der Halle Münsterland beantwortete Silvia Reubold Fragen der Klasse!-Reporterinnen.

Es war irgendwie der Zufall, der Silvia Reubold mit ihrem jetzigen Chef zusammenbrachte. „Durch ein Praktikum bin ich zufällig an den Job als Pferdepflegerin gekommen, und ich bin sehr glücklich, dass es dazu gekommen ist“, erzählte sie kürzlich beim Agravis-Cup in der Halle Münsterland.

Zu ihren Aufgaben zählen nicht nur das Pflegen und Füttern der Pferde. Silvia Reubold packt auch den Turnierspind mit Trensen und Sätteln, flechtet bei den Pferden die Mähne ein und geht mit den Tieren spazieren. „Ich kümmere mich um das Wohlbefinden der Pferde“, sagt sie.

Kein Job von 9 bis 17 Uhr

Pferdepflegerin sei kein Job, der von 9 bis 17 Uhr abgehandelt wird. Silvia Reubold startet früh um 6 Uhr in den Tag. Wenn ein Pferd krank ist, bleibt sie auch abends im Stall. Turniere stehen in der Regel am Wochenende an. „Ich verbringe mehr Zeit bei den Pferden als zu Hause“, schmunzelt sie. Wohlwissend, dass ein klassisches Familienleben für sie derzeit gar nicht machbar sei. Sie möchte sich zu 100 Prozent konzentrieren – auf Job oder Familie. „Beides geht da nicht“, sagt sie.

Das sei schon in Ordnung, erzählt sie. Denn sie habe ja ihre tierische Familie immer dabei. „Die Pferde und mein Hund sind für mich meine Familie.“ Auf dem Turnierplatz trifft sie außerdem immer wieder Kolleginnen und Kollegen. Zu vielen pflege sie freundschaftliche Kontakte. „Einmal habe ich vergessen, einen Sattelgurt einzupacken und bekam glücklicherweise einen anderen von einer Pflegerin geliehen“, erzählt sie.

Leckerlis nach dem erfolgreichen Lauf

Der Alltag auf dem Turnier unterscheidet sich für die Pferde kaum vom Alltag im heimischen Stall. Silvia Reubold versorgt die Pferde mit Futter, abends kommt noch eine Portion Mash dazu, um die Verdauung der Tiere anzuregen. Sie mistet die Boxen aus, bereitet die Pferde für die Starts in den Springprüfungen vor. „Für mich sind Turniertage länger“, sagt sie und findet, dass sie dann aber auch insgesamt mehr Zeit für die Pferde habe.

Silvia Reubold selbst reitet nicht mehr, fiebert aber immer mit, wenn ihr Chef Tim Rieskamp-Goedeking an den Start geht. Bei einem guten Ergebnis ist die Freude dann riesig. „Man ist schon stolz, wenn die ,eigenen‘ Pferde gut laufen“, sagt sie. Beim Agravis-Cup war das übrigens der Fall. Coldplay hat dort das Championat gewonnen. Für ihn gab es von seiner Pflegerin ganz bestimmt ein Leckerli . . .