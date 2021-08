20 verlorene Jahre: In Afghanistan haben alle versagt

Ein ikonisches Bild: Generalmajor Chris Donahue, Kommandeur der 82. Luftlandedivision der US-Armee, XVIII. besteigt ein C-17-Frachtflugzeug und verlässt als letzter US-amerikanischer Soldat Afghanistan. Foto: U.S. Central Command via dpa

In der Nacht zu Dienstag hat mit Generalmajor Chris Donahue der letzte US-amerikanische Soldat Afghanistan verlassen. Gekonnt in Szene gesetzt, weil durch ein Nachtsichtgerät fotografiert. Das Bild ist ikonisch, die Tragweite der Entscheidung noch nicht absehbar. Allen gegenteiligen Beteuerungen zum Trotz überlässt die internationale Gemeinschaft Afghanistan sich selbst. Ausgang: ungewiss – Prognose: düster.

20 Jahre lang hatten die Afghanen alle Chancen, ihr Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen und zum Besseren zu wenden. Sie haben es – man muss es so sagen – gehörig vergeigt. Die internationale Gemeinschaft war nicht viel besser. Sie hatte Erwartungen, die die Afghanen nicht erfüllen konnten. Und rannte nach dem 11. September 2001 in einen Einsatz, der sich schnell von seinem Anlass entkoppelte, ohne dass die Strategie angepasst wurde. Am Ende stand die Mission verloren für sich.

Jetzt ist guter Rat teuer. Der Westen hat Vertrauen verspielt und wird sich auf Sicht kaum zu einem größeren Kriseneinsatz bewegen lassen. Die Lücke füllen andere, vor allem Russland und China. Die machtpolitischen Auswirkungen werden gewaltig sein, das geopolitische Gefüge verschiebt sich. Raus aus Afghanistan heißt übrigens nicht, das Land künftig links liegen lassen zu können: Dort hat sich längst der IS breitgemacht. Es wird nicht genügen, die Terrorpaten nur im Blick zu behalten.