Der Anti-Corona-Herbstplan: Auf 3G folgt 2G

Lange Zeit war die Corona-Politik von Bund und Ländern weder vorausschauend noch effektiv. Ge- und Verbote wurden in der Regel zu spät beschlossen und waren dann maximal weichgespült. So geht man vor, wenn man Entschlossenheit signalisieren, aber niemandem wirklich wehtun will. Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ging bekanntlich nach hinten los.

Nun droht wieder ein heißer Corona-Herbst. Die Inzidenz steigt, obwohl inzwischen rund 53 Prozent der Bevölkerung geimpft sind. Eine ebenso simple wie zentrale Lehre aus den Fehlern der Vergangenheit lautet: Wer die Pandemie effektiv bekämpfen will, muss konsequent handeln – und nicht nur so tun.

Dazu gehört eben auch: Künftig zwischen Geimpften, Genesenen und Getesteten zu unterscheiden. Steigt die Inzidenz weiter, wird es für Ungeimpfte immer häufiger heißen: „Wir müssen draußen bleiben!“ Das ist so gerecht wie richtig. Und öffnet der Impfpflicht natürlich nicht Tür und Tor. Aus 3G (geimpft, genesen, getestet) wird 2G (geimpft, genesen). Weil inzwischen genug Impfstoff da ist, hat jeder Bürger ab 12 Jahren die Chance ­dazuzugehören. Also: Kein Grund zur Aufregung!