Aufgabe nicht erfüllt

Die Europäische Zentralbank verliert unter Führung von Christine Lagarde das Hauptziel der Geldpolitik immer mehr aus den Augen: die Bekämpfung einer überbordenden Inflation. Bei 4,5 Prozent liegt die Preissteigerungsrate aktuell in Deutschland, in anderen EU-Ländern fast so hoch. Wie ist eine Nullzins-, ja sogar eine Strafzinspolitik der Währungshüter unter diesen Bedingungen weiter zu rechtfertigen?

Lagarde findet Argumente, na klar. Die Preissteigerungen, inklusive der explodierenden Energiekosten, werden als ausschließliche Pandemiefolgen abgetan. So genannte Zweitrunden-Effekte, also vor allem hohe Lohnforderungen der Gewerkschaften, werden nicht gesehen.

Doch das entscheidende Argument verschweigt Lagarde: Obwohl sich die europäische Wirtschaft in weiten Teilen von der Pandemie erholt hat, stecken die Volkswirtschaften in Italien, Spanien, Frankreich und anderen Ländern weiter in Schwierigkeiten. Die sind jedoch unabhängig von der Pandemie vorhanden. Sie sind strukturell bedingt, weil diese Nationen beim Euro als Gemeinschaftswährung nicht mit deutschen und nordeuropäischen Qualitätsprodukten konkurrieren können.

Die EZB glaubt also, keine andere Wahl zu haben: Die hoch verschuldeten Mittelmeer-Anrainer können ihren Schuldenberg – wenn überhaupt – dann nur mithilfe eines Dauertiefzinses abtragen. Das ist der wahre Grund für die Nullzinspolitik der Frankfurter Geldhüter. Alle anderen Argumente für den starren Kurs in der Geldpolitik sind nicht wirklich stichhaltig.

Diese Strategie bleibt aber auf Dauer nicht folgenlos: Dass die Sparer ohne Zinsen und mit hoher Inflation ihr Erspartes sukzessive einbüßen, ist eine altbekannte Tatsache. Doch was geschieht mit dem Außenwert des Euro, wenn zum Beispiel die USA bald wieder an der Zinsschraube drehen? Der Euro wird im Verhältnis zum Dollar an Wert verlieren. Die dadurch bedingte Verteuerung der New-York-Reise ist sicher hinzunehmen, aber das alle in Dollar gehandelten Produkte – und das sind weltweite viele – kostspieliger werden, ist gefährlich. Damit holt sich Deutschland über die Einfuhr von Waren noch mehr Inflation ins Land.

Diesen Teufelskreis muss die EZB rechtzeitig durchbrechen. Sie muss sich wieder auf ihre geldpolitische Unabhängigkeit besinnen und darf nicht weiter das Geschäft der Politiker erledigen – und damit letztlich den Wohlstand gefährden.