„Metro, Arbeit, Gruft?“ hat ein Demonstrant in Paris in Abwandlung des in Frankreich gängigen Spruchs „Métro, Boulot, Dodo“ (gemeint ist der Tagesablauf aus dem „Pendeln, Arbeiten und Schlafen“) auf sein Plakat geschrieben: 1,1 Millionen Franzosen sind am Donnerstag gegen die Rentenpläne der Regierung auf die Straße gegangen.

Foto: IMAGO/Vincent Isore