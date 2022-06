Boris Johnson – der Überlebenskünstler

Knapp überstand er am Montagabend ein Misstrauensvotum seiner Parlaments-Parteifreunde. Er darf die Tory-Fraktion also weiterhin führen – und was noch wichtiger ist: als Premierminister im Amt bleiben.

Johnson benahm sich zu oft daneben

Kaum dass die nationale Sause zum 70. Thronjubiläum Ihrer Majestät Königin Elizabeth beendet war, machten die Konservativen Ernst. Zu sehr hatte es der Premier übertrieben. Intrigen hier, eine versuchte Strafvereitelung dort, schließlich die Corona-Partys während des Lockdowns: Johnson benahm sich zu oft daneben und immer so, als sei er sakrosankt.

Gründe für das Ergebnis der Misstrauensabstimmung

Dass der Premier von seinen Tories gestern Abend nicht in die Wüste geschickt wurde, hat jedoch wenig mit Loyalität und nichts mit Nimbus zu tun, sondern allein mit mangelnder Courage und plattem politischem Pragmatismus. Einerseits konnten seine Kritiker nicht mit einem starken Nachfolge-Kandidaten aufwarten, andererseits hängen zu viele Abgeordnete wirtschaftlich am Tropf der aktuellen Regierung. Peinlich, aber wahr: Die Premier-Posse geht also weiter – vorerst.