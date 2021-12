Boris Johnson: Wie lange noch?

Kritik am britischen Premierminister

Nach Berichten über Lockdown-Partys im britischen Regierungssitz ist ein Foto von Premierminister Boris Johnson mit knapp 20 Leuten im Garten der Downing Street aufgetaucht. Auf der am Montag vom „Guardian“ veröffentlichten Aufnahme, die aus einer Zeit mit strengen Kontaktbeschränkungen stammt, ist Johnson an einem Tisch mit Ehefrau Carrie und zwei Mitarbeitern zu sehen. Über den Garten verteilt sieht man weitere Grüppchen, es gibt Wein und Käse. Ein Regierungssprecher sagte, es sei ein Arbeitstreffen gewesen.Damals, im Mai 2020, durften sich in England eigentlich nur maximal zwei Personen treffen, draußen und im Abstand von zwei Metern.

Der britische Premier Boris Johnson macht es seinen Kritikern gerade sehr leicht – die Liste seiner Pannen und Lügen sowie der Beispiele seines Versagens wird immer länger. Und die politischen Beobachter an der Themse fragen sich zu Recht, wie lange die Torys sich noch von diesem Populisten führen lassen. Die verlorene Nachwahl in North Shropshire hat viele Konservative aufgeschreckt.

Verheerende Corona-Zahlen

Die Britinnen und Briten spüren jeden Tag die Aus­wirkungen seiner Politik, die auf falschen Versprechen und Informationen beruht: Die Corona-Zahlen sind verheerend (bei etwa 67 Millionen Einwohnern knapp 148.000 Tote, am Sonntag etwa 93.000 neue Erkrankungen), die Omikron-Variante grassiert, das Gesundheitssystem steht vor dem Kollaps und die Versorgungs­engpässe als Folge des Brexits sind nicht aufgehoben.

Und dann kommen immer mehr Skandale zutage: Partys trotz Corona und anschließend fadeste Ausreden, illegale Zahlungen für Johnsons Bequemlichkeiten, Berichte über seine Lügen-Kampagne im Zuge der Brexit-Debatte. Und dem Premier fehlt es sowohl an Einsicht als auch an Kompetenz, irgendetwas zum Guten zu wenden. Die Torys mögen aber keine Versager.