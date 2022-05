Bremse schnell lösen

Schon jetzt sind Fachkräfte in zahlreichen Wirtschaftszweigen extrem knapp, dabei bremsen zurzeit noch die Corona-Folgen und vor allem der Krieg in der Ukraine die Konjunktur. Das heißt: Wegen der Lieferprobleme ist das Wachstum und damit der Bedarf an Arbeitskräften gedämpft. Dennoch sinkt derzeit schon die Erwerbslosigkeit und der Mangel an qualifizierten Beschäftigten spitzt sich massiv zu.

Von Jürgen Stilling