Mindestlohn steigt auf zwölf Euro: ein Bumerang-Effekt

Der Mindestlohn steigt auf zwölf Euro – jetzt ist endgültig beschlossen, was schon lange feststand. Dieser Beschluss hat Folgen für die Inflation in Deutschland.

Schon in den vergangenen Monaten hat die Ankündigung der extremen Anhebung der untersten Verdienstgrenze sich auf manche Vereinbarung von Gewerkschaften und Arbeitgebern ausgewirkt. Sie haben teilweise in vorauseilendem Gehorsam die Löhne in den unteren Tarifgruppen massiv erhöht.