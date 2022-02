Bundespräsident Steinmeier ohne Fehl und Tadel – und ohne Risiko

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat eine zweite Amtszeit verdient. Aber so unbestritten die Überparteilichkeit seiner Amtswahrnehmung, so gut erkennbar ist indes auch sein Verzicht darauf, den Regierenden in gebotener Form ab und an die Leviten zu lesen. Ein Kommentar.

Eine erste Amtszeit ohne Fehl und Tadel, bienenfleißig, nüchtern und routiniert agierend, selten laut und deutlich, ausgesprochen beliebt beim Volk: Frank-Walter Steinmeier hat eine zweite Amtszeit verdient. Seine Wahlen liefen aber auch deshalb so geräuschlos über die Bühnen, weil CDU und CSU jeweils keine personelle Alternative zu bieten hatten – weder männlichen noch weiblichen Geschlechts. Bemerkenswert. Aber nicht tragisch, denn Steinmeier in Bellevue wirkt politisch wie eine Bank: kontrolliert, verlässlich, unaufgeregt, bürgernah.

Im Unterschied zu seinem Amtsvorgänger Joachim Gauck ist Steinmeier ein Kind des parteienstaatlichen Politikbetriebes. So unbestritten die Überparteilichkeit seiner Amtswahrnehmung, so gut erkennbar indes auch sein Verzicht darauf, den Regierenden in gebotener Form ab und an die Leviten zu lesen, für die Regierten die Stimme zu erheben. Aufmerksamkeit zu erzielen, sich Gehör zu verschaffen – in der zweiten Amtszeit gewiss ein schwieriges präsidiales Unterfangen. Doch die hohe gesellschaftspolitische Veränderungsgeschwindigkeit dürfte ihm noch reichlich Anlässe dazu liefern.

Möge er sie nutzen. Unaufgeregt, gern unbequem.