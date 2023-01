Weggetreten! Lambrechts Rücktritt war überfällig

Endlich. Endlich ist Christine Lambrecht vom Amt der Verteidigungsministerin zurückgetreten. Nach 13 Monaten, die nicht nur geprägt waren von Pleiten, Pech und Pannen, sondern auch von einer beispiellosen Inkompetenz der Ministerin. Selbst Lambrechts Abgang war peinlich schwach. Es ist ein Karriere-Ende zum Fremdschämen.

Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren einige Verteidigungsminister ertragen müssen, die nicht erfolgreich waren. Die letzte Idealbesetzung war Peter Struck. Der Sozialdemokrat schied 2005 aus dem Amt. Die Folge der anschließenden Fehlbesetzungen ist eine Truppe, der es so ziemlich an allem mangelt. In Friedenszeiten störte das niemanden. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 sieht das anders aus.

Vor diesem Hintergrund trifft die Kritik an Lambrecht auch den Bundeskanzler: Olaf Scholz hat seine glücklose Ministerin viel zu lange im Amt wurschteln lassen. Die von ihm ausgerufene Zeitenwende beschreibt treffend die von Putin radikal veränderte Sicherheitslage in Europa. Dass der Kanzler trotzdem viel zu lange an seiner fürs Amt ungeeigneten Parteifreundin festhielt, ist der eigentliche Skandal in diesem unrühmlichen Kabinettstück.