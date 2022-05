Ministerpräsident Daniel Günther und seine CDU triumphieren bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Während die Christdemokraten sich den Koalitionspartner in Kiel aussuchen können, stürzt die SPD an der Förde übel ab. Was aber bedeutet das alles für den kommenden Sonntag, wenn in Nordrhein-Westfalen gewählt wird?

Von Ulrich Windolph