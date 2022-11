Länder preschen vor: Neuer Flickenteppich

Es ist schon paradox: Da sitzen in dieser Woche Vertreter der Länder in einer Arbeitsgemeinschaft zusammen, um gemeinsame Schwellenwerte und Richtlinien für eine Maskenpflicht in Innenräumen zu erarbeiten. Und ausgerechnet am Ende dieser Woche preschen vier Länder vor und verkünden im Alleingang das Ende der Isolationspflicht. Flickenteppich statt gemeinsamer Linie – das bleibt jetzt als Ergebnis hängen. Wollte man nicht gerade das vermeiden?

