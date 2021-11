Das Ergebnis ist leicht abgeschwächt – aber nicht kleinzureden

Auch die 26. Conference of the Parties musste in die Verlängerung gehen. Die Überstunden haben sich gelohnt. Das Ergebnis ist bemerkenswert.

An dem Versuch, alle Staaten dieser Welt auf Kurs zu bringen, haben sich schon ganz andere verhoben. Und auch Konferenz-Präsident Alok Sharma wird – um im Bild zu bleiben – in den kommenden Wochen seinen Rücken spüren. Dass einige Quertreiber in den Schlussminuten den „Kohleausstieg“ in den „Abbau der Kohlenutzung“ umdeuteten, soll den Erfolg nicht mindern: Erstmals findet die Abkehr von der Kohle Eingang in ein COP-Abschlussdokument. Historisch ist das. Zumindest ein bisschen.

Es ist das Eingeständnis der Welt, dass es so nicht weitergehen kann. Das darf nicht kleingeredet werden. Man sollte es aber auch nicht überbewerten. Papier ist geduldig; und jenes, auf dem es um Klimaschutz geht, sogar sehr geduldig.

Konkrete Maßnahmen beschlossen

Während die Debatte auf vergangenen Konferenzen oft flach und konturlos verlief, wurden bei diesem Gipfel einige konkrete Maßnahmen beschlossen. Zwar quälen sich noch immer einige Staaten mit dem Versuch des scheinbar unmöglichen Klimaschutzes ab, einige Länder aber schmiedeten Bündnisse, die den Pfad für eben jene Zweifler bereiten können. Noch hat kein Land den Königsweg zur Erdrettung gefunden – dass einige Staaten nun beginnen, ist ein Anfang.