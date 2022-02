Das Flackern der Ampel: viel Streit und Eifersüchteleien

SPD, Grüne und FDP sind bereits nach zwei Monaten in der Realität angekommen. Außenpolitisch fällt der Ampel das ewige Rumlavieren in der Ukraine-Krise auf die Füße, im Inland zerrt Corona die Meinungsverschiedenheiten der Regierungspartner gnadenlos ans Licht.

Mit viel Elan und wortgewaltiger Euphorie sind die Ampel-Partner vor zwei Monaten in die Regierung gestartet; geblieben ist davon bis heute wenig. Eingeholt von der krisengeschwängerten Wirklichkeit verfügen Scholz & Co. zweifellos über nur wenig Zeit zur Einarbeitung. Allerdings brechen jetzt auch Konflikte auf, die unter dem Tempo und dem Verschwiegenheits-Gelübde der Partner in der Phase des Bündnis-Schmiedens verborgen blieben. Die Ampel flackert – und die Wählerschaft quittiert mangelnde Strahlkraft mit Zustimmungs­entzug: Dass die SPD in jüngsten Umfragen auf einen Schlag vier Prozentpunkte verliert und hinter CDU/CSU zurückfällt, ist rekordverdächtig schlecht.