Diskussion um Strom- und Gassperren: Den Schwachen helfen

Bei manchen Menschen verschlingt schon das tägliche Leben alle Einkünfte. In diesen Fällen steht der Staat in der Pflicht, einzuspringen und Gas- oder auch Stromsperren zu verhindern. Erschreckend ist der Vorstoß des Städte- und Gemeindebunds, in der kalten Jahreszeit mehr Wärmeräume zur Verfügung stellen zu wollen, um Senioren, die es in ihren ausgekühlten Wohnungen nicht mehr aushalten, aufnehmen zu können. Die Politik darf – unabhängig von der konkreten Höhe der Energiepreise – niemals zulassen, dass Menschen in ihrem Zuhause frieren.

Auch wenn die Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine den Wohlstand in Deutschland verringern dürften, bleibt das Land doch so reich, dass Armut nicht die körperliche Unversehrtheit der Bürger bedrohen darf. Unsere Marktwirtschaft ist eine soziale – das muss sich besonders in der Krise zeigen.