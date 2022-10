Der Trumpismus lebt

Keine Frage: Rein juristisch waren es schlechte Tage für Donald Trump. Kurz vor den Zwischenwahlen, die ihm den Weg für eine erneute republikanische Präsidentschaftskandidatur ebnen können, reiht sich eine Schlappe vor Gericht an die nächste. Und nun soll er auch noch vor den Kongress-Untersuchungsausschuss geladen werden, um unter Eid über die Vorgänge beim Sturm auf das Kapitol auszusagen. Es ist Jahrzehnte her, dass so etwas passiert ist. Ein peinliche Sache für einen normalen Ex-Präsidenten, doch in Trumps Logik natürlich nicht. Sein Lebenselixier ist die mediale Aufmerksamkeit. Er dreht diese Vorgänge als demokratische Kampagne, um sein Ansehen zu demontieren. Doch selbst eine Ablehnung Trumps mit Berufung auf das Aussageverweigerungsrecht käme einem impliziten Schuldeingeständnis gleich.

