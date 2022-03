Der Weltfrauentag und der Ukraine-Krieg: Von wegen Würde

Dass auch am Weltfrauentag durch einen vom Kremlchef Putin initiierten Krieg Millionen Frauen mit ihren Kindern fliehen müssen, zeigt, wie viel Putin ihre Würde wert ist: nichts. Der Tag entlarvt den himmelschreienden Kontrast zwischen Anspruch und Wirklichkeit.

In der DDR und in Osteuropa gab es zum Weltfrauentag Blumen und Glückwünsche. Tags darauf ging die Mühle aus Werktätigkeit plus Hausarbeit für Frauen weiter, während ihnen aus den Radios die Stimmen aus den zumeist männlich besetzten Politbüros die Welt erklärten.