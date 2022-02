Die Olympische Idee ist in Gefahr: Hoffen auf Cortina

In vier Jahren finden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Im Herzen Europas – mit Aussicht auf Naturschnee, vielleicht ohne pandemische Einschränkungen und hoffentlich wieder in fröhlich ungezwungener Atmosphäre. Klingt ein bisschen nach Wunschkonzert. Aber braucht es nicht genau all das, um das große Winterfest noch zu retten?!

