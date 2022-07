Die Politik produziert heiße Luft

Die Energiepreise lassen die Familienbudgets derzeit schmelzen wie Eis in der Sommersonne. Pendler trifft es besonders. Drei Monate Bus- und Bahnfahren für je neun Euro und eine um drei Cent je Kilometer angehobene Pauschale für Fernpendler verdampfen angesichts der Ausgabenlast. Die Tankfüllung kostet etwa doppelt so viel wie vor gut einem Jahr und von Christian Lindners „Tankrabatt“ streichen die Ölmultis einen Teil ein. Wahrscheinlich wird das Auslaufen der Spritsteuer-Senkung in Kürze sogar eine neue Preisrunde an den Tankstellen auslösen.

