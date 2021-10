Die Union am Abgrund

Im Willy-Brandt-Haus jedenfalls dürften SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und Co. ihr Glück kaum fassen können, denn die beste ei­gene Kampagne kann allenfalls halb so erfolgreich sein wie diese Selbstzerfleischung der CDU/CSU. So leuchtet die Ampelkoalition mit jedem Tag heller, umso mehr sich eine tief zerstrittene, ideenarme, plan- und führungslose Union das Licht ausknipst.



