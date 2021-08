Diskussion um Ende der Gratis-Tests: Jeder hat es in der Hand

Die Inzidenzen steigen in diesem Sommer früher und schneller als vor einem Jahr. Gleichzeitig läuft die Impfkam­pagne seit Wochen nur noch schleppend. Höchste Zeit also, dass sich Bund und Länder an diesem Dienstag Gedanken machen, welche Maßnahmen im Fall einer sich abzeichnenden vierten Welle im Herbst greifen sollen.

Von Anne Eckrodt