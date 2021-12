Drohende Verödung der Innenstädte

Allmählich wird es eng für den stationären Einzelhandel. Wenn auch die Umsätze sich im Weihnachtsgeschäft 2021 gegenüber dem Vorjahr etwas erholt haben, bleiben die Folgen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr verheerend. Die Politik ist deshalb erneut gefordert, für einen großzügigen finanziellen Ausgleich zu sorgen. Zumal sie mit der 2G-Regel ein umstrittenes Instrument zum Pandemieschutz eingesetzt hat, das die Läden vor Ort mit massiven Kosten durch die Kontrollpflicht und gleichzeitig mit Erlöseinbußen belastet hat.

Dort, wo Gerichte 2G gekippt haben, wie etwa in Niedersachsen, sind die Händler deutlich zufriedener. Das Festhalten an 2G in anderen Ländern wie etwa in NRW lässt einen Flickenteppich an Corona-Regeln entstehen, der auch epidemiologisch gefährlich ist: Denn er lädt zu Einkaufstourismus über Ländergrenzen hinweg ein.

Bleibt zu hoffen, dass die Händler in den kommenden Tagen bis zum Jahresende ihre Verkaufsbilanzen noch ein wenig verbessern können. Ansonsten droht den Innenstädten eine Verödung, die nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch politische Fehlentscheidungen verursacht wurde.