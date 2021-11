Dürftige Diplomatie

Bei VW liegt manches im Argen. So hat der Wolfsburger Konzern massive Defizite bei der Produktivität, leidet weiter unter dem Abgas-Skandal und reagiert auf die Marktänderungen eher träge. Darauf hat Konzernchef Diess jüngst seinen Aufsichtsrat und die Öffentlichkeit aufmerksam gemacht.

VW-Chef Herbert Diess steht in der Kritik.

Bei der Belegschaft kam das schlecht an. Massive Empörung aus Gewerkschafts- und Betriebsratskreisen war die Folge. Aus gutem Grund. Denn Konzernchefs sollten sich nicht nur als vorausschauende Unternehmenslenker behaupten, sondern auch diplomatisches Geschick beweisen. In der Sache hat Diess Recht, die Kommunikation aber war dürftig. Die Betriebsversammlung am Donnerstag hat die Wogen weitgehend geglättet. Jetzt heißt es, strukturelle Probleme gemeinsam anzugehen.

Die notwendige Wende zur ­E-Mobilität kostet Zehntausende Arbeitsplätze – diese Tatsache kann Diess den Mitarbeitern nicht ersparen. Doch ist es lang geübte Praxis bei dem Autobauer, Umstrukturierungen sozialverträglich und letztlich mit – wenn auch zähneknirschender – Zustimmung der Arbeitnehmerseite zu vollziehen.

Aber: Im Gegensatz zu mancher Neuorientierung in der Vergangenheit muss die Zukunft des Konzerns nun grundlegend neu gedacht werden. Angesichts der Erfolge des Konkurrenten Tesla hat Diess dafür nur sehr wenig Zeit.