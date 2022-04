Zweite Amtszeit für Emmanuel Macron - ein Sieg für Europa

Das war knapp – für Frankreich, für Europa, für die Nato. Bewahrheiten sich die Prognosen, dann bleibt Emmanuel Macron Präsident und dem freien Westen die Katastrophe erspart, die eine rechtsex­treme Putin-Freundin an Frankreichs Spitze bedeutet hätte. Die gerade jetzt so wichtige westliche Einigkeit gegen die russische Aggression, sie wäre dahin gewesen. Frankreich hat Weltoffenheit gewählt statt Abschottung, Europa statt Nationalismus, Optimismus und Demokratie statt Autokratie.

In schwierigen Zeiten ein erfolgreicher Präsident

Dennoch muss es alarmieren, wenn zum zweiten Mal in Folge eine Radikale per Stichwahl an der Tür zum Élysée-Palast rüttelt. Le Pen hat jahrelang an ihrer Selbstverharmlosung gearbeitet, ihre furchtbaren Politik-Pläne mit einem freundlichen Lächeln überdeckt. Erschreckend viele Franzosen waren nun bereit, die extreme Nationalistin zu wählen. Und dies, obwohl Macron in schwierigen Zeiten ein erfolgreicher Präsident war: Im Ukraine-Konflikt hat er sich als Staatsmann bewiesen. Er hat Frankreichs Wirtschaft trotz Corona durch sinnvolle Reformen angekurbelt und die Arbeitslosigkeit auch bei den Jugendlichen gesenkt.

Macron steht vor einer Mammutaufgabe

Die Debatte im Wahlkampf bestimmten aber die Kaufkraft und das Gefühl. Das Gefühl eines immer größeren Teils der Franzosen, nicht nur in den Vorstädten, abgehängt zu sein. Die Sorge vieler Menschen nicht nur auf dem Lande vor dem Verlust der eigenen Identität, während von der Weltoffenheit und Globalisierung angeblich nur die verhassten Pariser Eliten profitieren. Macron steht nun in seiner zweiten Amtszeit vor einer Mammutaufgabe: Inmitten der Zeitenwende in Europa muss er ein zutiefst gespaltenes Land zusammenführen. Immer wieder hat der Präsident versichert, er setze auf das deutsch-französische Tandem. Zeit für Berlin also, gemeinsam mit Macron kräftig in die Pedale zu treten.